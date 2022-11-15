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Yanlış bilgiyi yaymada Yeni Akit ve Sabah zirvede. Hor görme yandaş medyayı vardır bir bildiği

Doğrulama platformu Teyit.org tarafından yapılan bir araştırmaya göre Yeni Akit ve Sabah, Türkiye’de en çok yanlış bilgi yayımlayan haber sitelerinin başını çekti.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 10:23
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Yanlış bilgiyi yaymada Yeni Akit ve Sabah zirvede

Yanlış bilgiyi yaymada Yeni Akit ve Sabah zirvede. Hor görme yandaş medyayı vardır bir bildiği
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Teyit.org, ‘Yanlış bilgiyi yayınlamakta hüner sahibi beş haber sitesi’ başlıklı raporunu yayımladı. Rapora göre Yeni Akit birinci sırada yer alırken, onu sırasıyla Sabah, Sözcü, Haberler ve Cumhuriyet takip etti.

Diken'in, teyit.org'dan derlediği habere göre; Teyit.org’tan Mehmet Atakan Foça’nın derlediği araştırmada 1 Ekim 2016-13 Ekim 2022 arasında yayımlanan analizler kapsamında, yanlış bilgi içeren 2 bin 610 haber sitesi linki tespit edildi.

Bu linklere göre, yanlış bilgilerin haber sitelerine dağılımı açıklandı.

Bu araştırmada haberi kimin yayımladığının dışında kimin hatasını düzeltip düzeltmediği de kaydedildi.

Çıkan sonuçlar şu şekilde sıralandı:

YENİ AKİT

117 yanlış haberden 28’ini düzeltti veya kaldırdı. 89 yanlış haberi sunmaya devam etti.

SABAH

73 yanlış haberden 15’ini düzeltti veya kaldırdı. 58 yanlış haberi sunmaya devam etti.

SÖZCÜ

71 yanlış haberden 20’sini düzeltti veya kaldırdı. 51 yanlış haberi sunmaya devam etti.

HABERLER.COM

65 yanlış haberden 44’ünü düzeltti veya kaldırdı. 21 yanlış haberi sunmaya devam etti.

CUMHURİYET

63 yanlış haberden 27’sini düzeltti veya kaldırdı. 36 yanlış haberi sunmaya devam etti.

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latif şener
15.11.2022 10:28
yazsalar ne olacak okuyan varmı onları  
 
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