Yanlış dövme silmeleri tehlikeli

Yanlış dövme silme uygulamaları kalıcı hasarlara neden oluyor. Bilinçsizce ve deneyimsiz kişiler tarafından yapılan dövme silme uygulamaları, hem kalıcı estetik sorunlara hem de maddi kayıplara neden olabiliyor. Vücudunda dövme bulunan adaylar, özel görevlerde çalışacak personelin tanınmasına ve kimlik deşifresine yol açması nedeniyle çoğu kamu kurumu tarafından tercih edilmemektedir. Bu nedenle, sağlık muayenesi aşamasına gelen ve dövmesi olan adaylar dövmelerini hızlıca sildirmek için yanlış uygulamalara başvurarak istenmeyen sonuçlarla karşılaşmaktadır.

Özellikle emniyet, güvenlik güçleri, askeriye gibi kamu kurumlarına giriş sınavlarının olduğu bu aylarda dövme sildirmek isteyenlerin sayısı artıyor.

İLK HATA DÖVMEYİ TEN RENGİNE BOYATMAK

Dövmesini sildirmek isteyen kişilerin yaptıkları hataların başında dövmeyi ten rengine boyatarak kapatmaya çalışmak gelmektedir. Teknik olarak birebir ten rengini tutturmak tıbben imkansızdır. Bu uygulama sonrasında mevcut dövmenin çıkarılma ihtimali de kalmamaktadır.

Dövme çıkarmada kullanılan cihazlar, dövmede kullanılan renkli boyaları hedef olarak algılamakta ve boyanın patlatılarak o bölgeden bağışıklık hücreleri ile atılmasını sağlanmaktadır. Ten rengine boyama işleminde ise hedef ortadan kaldırıldığı için mevcut dövmenin çıkarılması imkansız hale gelmektedir.

DÖVMENİN ASİTLE YAKILMASI TEHLİKELİ

Dövme sildirmede kullanılan bir diğer tehlikeli uygulama dövme bulunan yerin asit uygulanarak yakılmasıdır. Asit uygulaması sonrasında normal dokular da hasar görmekte ve dövme çıksa bile uygulama alanında yanık oluşmaktadır. Bu yanık izi de dövme gibi yine kişinin tanınmasına yol açabileceğinden bu tür kamu kuruluşlarına giriş sınavlarında engel teşkil etmektedir.

EPİLASYON AMAÇLI KULLANILAN LAZER CİHAZLARIYLA DÖVME SİLME İŞLEMİ YAPILMAMALI

Dövme silme işlemi sonrasında istenmeyen durumlara yol açan uygulamalardan biri de uygun olmayan cihaz kullanımıdır. Dövme silme tedavisi amacıyla değil de özellikle epilasyon amaçlı kullanılan lazer cihazları ile dövme silme işlemi yapılmaktadır. Bu durum sonrasında istenmeyen yanıklar ve yanık izleri oluşmaktadır.

DÖVME YAPTIRIRKEN 1 KERE DÜŞÜNÜYORSANIZ SİLDİRİRKEN 100 KERE DÜŞÜNÜN

Dövme sildirmek isteyen kişilerin dikkat etmesi en önemli nokta bu işlemin tıbbi bir işlem olduğu ve mutlaka alanında uzman, yetkili hekimler tarafından yapılması gerektiğidir. Kuaförlerde ya da güzellik salonlarında uygulanan dövme silme işlemi yasal değildir. Yetkisiz kişiler tarafından bilinçsizce yapılan dövme silme uygulamalarının kalıcı hasarlara neden olabileceği unutulmamalıdır. Dövmenin çıkarılması işlemi dövmenin yapılmasından daha zor, daha maliyetli, daha dikkatli olunması gereken bir işlem olup, mutlaka sağlık kuruluşlarında yetkili hekimler tarafından yapılmalıdır. Dövme yaptırılan yer seçilirken 1 kere düşünülüyorsa, çıkarttırılırken seçilen yer 100 kere düşünülmelidir.

GELİŞEN TEKNOLOJİ SAYESİNDE HER RENK DÖVME BAŞARIYLA SİLİNEBİLİYOR

Dövme silmede kullanılan cihazlar Q anahtarlı lazerlerdir. Bu amaçla en yaygın kullanılan cihazlar Q switched Nd Yag lazerlerdir. Bu lazerler nano saniye kadar kısa sürede atış yaparak dövmenin boyasını patlatmakta, sonrasında vücuttaki makrofaj hücreleri tarafından boya atılarak dövmenin rengi açılmaktadır. Her uygulamada dövmenin renginin bir miktar açılması nedeni ile uygulama seanslar şeklinde yapılmaktadır. Dövme silme uygulamasında seans aralığı 6-8 hafta olup, seans sayısı dövmede kullanılan boyanın rengi, kalitesi ve derinliğine göre 6-10 seans arasında değişmektedir. Son yıllarda geliştirilen “picolaser” teknolojisi ise Q anahtarlı lazerlerden farklı olarak atışını nano saniye değil piko saniye kadar kısa bir sürede yapmaktadır. Bunun sonucunda normal dokuya daha az hasar vermekte, daha kısa sürede iyileşme ve daha az sayıda seansla başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu teknoloji sayesinde sadece kırımızı ve siyah değil, her renk dövmenin silinmesi mümkündür. Pahalı bir teknoloji olması nedeni ile ülkemizde ve dünyada çok az merkezde bu tür lazerler kullanılmaktadır.