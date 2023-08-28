Yanlış eve girmeye çalışan genç hırsız sanıldı. Ev sahibi tarafından vuruldu

ABD, Güney Carolina'da üniversite öğrencisi yanlış eve girmeye çalışırken, hırsız sanılarak vurularak öldürüldü

Yanlış eve girmeye çalışan genç hırsız sanıldı. Ev sahibi tarafından vuruldu

Editör: Ersoy Özdem

Polis ekiplerinin verdiği bilgiye göre, 20 yaşındaki Güney Carolina Üniversitesi öğrencisi yaşadığı sokakta yanlışlıkla başka eve girmeye çalıştı. Hırsız sanılan genç çocuk ev sahibi tarafından vuruldu.

Güney Carolina'nın Richland İlçesi Adli Tıp Bürosu'na göre öğrencinin kimliği Nicholas Anthony Donofrio olarak belirlendi. Columbia Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre Donofrio, cumartesi günü erken saatlerde eyalet başkenti güneydoğu Columbia'daki Güney Carolina Üniversitesi'nden birkaç blok uzaktaki bir evde vurularak öldürüldü.

Polis, silahlı saldırının sabah saat 2'den hemen önce Donofrio'nun yaşadığı sokakta gerçekleştiğini söyledi.

Polis açıklamasına göre, "Ön bilgiler, Güney Holly Caddesi'nde ikamet eden Donofrio'nun ölümcül bir şekilde vurularak yanlış eve girmeye çalıştığını gösteriyor" denildi.

Açıklamaya göre, vurulmadan önce polis, devam eden bir hırsızlık ihbarını araştırmak üzere eve gönderildi. Ancak olay yerine gelen polis ekipleri genç adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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