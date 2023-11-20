Yanlış seçmeyin bunyon yapıyor

Yanlış ayakkabı seçimi ve bu seçimin yol açabileceği hastalıklar nelerdir? İşte yanıtları…

KAYNAK: Haber Merkezi
Yanlış seçmeyin bunyon yapıyor

Ayak başparmağının biraz yukarısında ve iç kısımında “bunyon” olarak adlandırılan şişlik meydana gelir. Halluks Valgus, ayak başparmağımızdaki şekil bozukluğuna denir. Bu duruma bağlı olarak ayak başparmağı, ikinci parmağa doğru döner.

Bu rahatsızlık basit bir şişlik ya da çıkıntıdan çok daha karışıktır. Çünkü ayak biyomekaniğindeki bu eklem vücut ağırlığının %30 yükünü taşır. Yanlış ayakkabı (Ucu sivri, yüksek topuklu ayakkabı) kullanımına bağlı oluşan bu durum aynı zamanda var olan deformitenin artmasına neden olmaktadır. Uzun süre dar, sivri uca sahip ve yüksek topuklu ayakkabı kullanımı, halluks valgus rahatsızlığına yakalanma oranını fazlalaştırır. Kadınlarda ve romatoid artritli hastalarda daha sık görülür, genetik geçiş söz konusu. Genetik riske sahip olan kişilerin bu hastalığa yakalanmamaları için ucu geniş, sivri olmayan ve yumuşak ayakkabılar giymeleri gerekir.

Hastalığın ilk aşamalarında uygulanan ayakkabı modifikasyonu ve parmak arası makaraları, gece atelleri, bunyon yastıkçıkları gibi… ortezler kullanabilir. Bunlar deformitenin ilerlemesini önlemeye yardımcı olabilir. Op. Dr. Alperen Korucu, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Tüm konservatif yöntemler uygulanmasına rağmen ağrı geçmiyorsa tedavi seçeneği cerrahidir. Ameliyata karar verilmesi için en önemli endikasyon “ağrı” olmalıdır. Birçok ameliyat tekniği ile tedavi edilen bu rahatsızlıkta hangi ameliyatın yapılacağına Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı karar verir. Her Halluks Valgus hastasına standart aynı operasyon yapılamaz. Hastadaki deformitenin büyüklüğüne, hastanın yaşına, eklem uyumuna ve radyolojik ölçümlere göre gerekli ameliyata karar verilir. İyileşme süresi de uygulanan ameliyata göre değişiklik gösterir.”


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