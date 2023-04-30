Yanlış yere hüküm giyen adama rekor tazminat

Tecavüz suçlamasıyla 16 yıl hapis yatan, daha sonra da suçsuzluğu anlaşılan adama rekor tazminat ödenecek.

Yanlış yere hüküm giyen adama rekor tazminat

İşlemediği bir tecavüz ve cinayetten 16 yıl hapis yatan Kansaslı bir adam, tutuklanıp suçtan hüküm giydiği ilçeden 7.5 milyon dolar alacak.

Jefferson County komisyon üyeleri, DNA kanıtlarının Oskaloosa'da 14 yaşındaki Camille Arfmann'ın katili olamayacağını göstermesinin ardından 2015 yılında hapishaneden serbest bırakılan Floyd Bledsoe ile anlaşmayı onayladı.

Kansas City Star haberine göre, Bledsoe başlangıçta 1,5 milyon dolar alacak, geri kalanı ise önümüzdeki 10 yıl içinde ödenecek.

Şu anda 46 yaşında olan Bledsoe, 2000 yılında bir kızı öldürmekten hüküm giydiğinde 23 yaşındaydı. Kardeşinin cinayeti itiraf etmesine, teslim olmasına ve yetkilileri kızın cesedine götürmesine rağmen tutuklandı.

Floyd Bledsoe'nun 2016'da açtığı davaya göre, Jefferson County yetkilileri Tom Bledsoe'yu itirafını geri almaya ikna etti ve masumiyetine dair kanıtları saklayarak kardeşine "tuzak kurdu".

2015'te DNA testi, kurbanda bulunan olası sperm kaynağının Tom Bledsoe olduğunu ortaya çıkardı. Tom Bledsoe, Arfmann'ı öldürdüğünü tekrar itiraf eden bir not yazdıktan sonra o yıl intihar ederek öldü.

Floyd Bledsoe aleyhindeki suçlamalar reddedildi ve o yıl hapisten çıktı. o yıldan beri devam eden süreçte karar verildi ve Bledsoe'ye ödenecek tazminatın detayları da böylece belli oldu.

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