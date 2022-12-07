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Yanlışlıkla attığı elmas yüzükleri 20 ton çöpün arasında buldu

ABD'de eşinin elmas yüzüklerini çöpe atan adam, mucizeyi başardı. 20 ton çöpün arasından yüzükleri buldu.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 00:49
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Yanlışlıkla attığı elmas yüzükleri 20 ton çöpün arasında buldu

Yanlışlıkla attığı elmas yüzükleri 20 ton çöpün arasında buldu
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Cindy Butler, bir nişan yüzüğü ve bir alyans olmak üzere iki mücevherini, 23 Kasım'da temizlemiş, kurumaları için peçeteye sarmış ve mutfak tezgahına bırakmıştı.

TRT Haber’in Independent’tan aktardığı habere göre; Kevin Butler ise peçeteleri aynı gün çöpe attığını ve çöpü aktarma istasyonuna götürdüğünü söyledi. Bölgede halk kendi çöplerini teslim edebiliyor ya da alınması için ödeme yapıyor. Cindy Butler kısa süre sonra yüzüklerini aramaya başlayınca eşi, takıların çöpte olabileceğini fark etti.

"Kaybolduklarını düşündüm" diyen Kevin Butler, hızla çöp aktarma istasyonuna gitti.

Yanlışlıkla attığı elmas yüzükleri 20 ton çöpün arasında buldu

Şükran Günü'nden hemen önce en yoğun zamanını yaşayan istasyonda çöp torbalarıyla dolu yığınlar arasında yüzüğünü nasıl bulacağını düşünen Butler'ın imdadına istasyonun yöneticilerinden Dennis Senibaldi yetişti.

Güvenlik kamerası görüntüleri incelenince Butler'ın çöp torbasını attığı yer belirlendi. Söz konusu torbayı çöp yakma fırınına götürecek araç kıl payı yakalandı.

İkili böylece Butler'ın bıraktığı gri saplı beyaz renkli çöp poşetini aramaya koyuldu. Butler, "Kerevizi, yoğurt kaplarını ve orada olduğunu bildiğim şeyleri görebiliyordum. Doğru çöp torbasına baktığımızı biliyordum. Kereviz sapları sayesinde çöp poşetini bulduk" dedi.

Bu esnada olanları görev diğer işçiler de araçtaki 20 ton çöpe el atıp yardım etmeye başladı.

En sonunda Senibaldi, çöp torbasının dibinde yüzükleri buldu.

Yönetici daha önce de benzer olayların yaşandığını belirtti.

Şimdiye kadar başka elmas yüzükler, 4 bin dolar değerindeki takım elbise ve 10 bin dolar nakit para için gelindiğini ve çöpte bunların hepsini bulduklarını ifade etti. 

Yanlışlıkla attığı elmas yüzükleri 20 ton çöpün arasında buldu

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