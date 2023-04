Türkiye yapay ve robotik kalp cerrahisinde kaçıncı sırada?

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, Türkiye'nin yapay kalp uygulamalarında ve robotik kalp cerrahisinde Avrupa'da 2'nci sırada olduğunu söyledi. Bozkurt, 10-16 Nisan Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp ve damar rahatsızlıklarının en sık görülen hastalıklar içinde yer aldığını söyledi.

Türkiye'de hastalık sıklığının gelişmiş ülkelerle benzer oranlarda olduğunu belirten Bozkurt, "Sayısal olarak verilere bakıldığında ülkemizde 30 ila 79 yaş arasında her 1000 kişiden 15'inde şah damarı daralması bulunuyor. Kontrol, takip ve bir kısmına müdahale edilmesi gerekiyor. Bu nüfus sayısına göre hesaplanırsa Türkiye'de yaklaşık 600 binden fazla kişinin geçici ya da kalıcı felç riski bulunuyor." diye konuştu.

Prof. Bozkurt, şu bilgileri paylaştı:

"65 yaş üstü her 65 erkekten birinde mutlaka takip ve tedavi edilmesi gereken aort damarı genişlemesi bulunuyor. Her yıl 100 binden fazla kişi de bacak toplar damarı pıhtısı ya da akciğere pıhtı atması söz konusu. Her yıl 25 bin hastaya böbrek hastalığı nedeniyle diyaliz ihtiyacına bağlı fistül açılması gerekiyor. Bu sayılar mevcut hastaları değil, her yıl gelişen yeni hastaların sayısını kapsıyor. Örneğin, an itibarıyla her 100 kişiden 4'ü takip ya da tedavi edilmesi gereken koroner arter hastası. Kapak hastalıkları, aort damarının diğer hastalıkları, doğuştan gelen kalp damar hastalıklarının hepsi dahil edildiğinde ise her 8 kişiden birinde çeşitli kalp veya damar hastalığı var. Toplumda her 8 kişiden birinin kalp ve damar sağlığı açısından konunun uzmanına gitmesi, takipte ve tedavi olması gereken bir hastalığı söz konusu."

YAPAY KALPLER NEYİ DEĞİŞTİRDİ

Prof. Dr. Bozkurt, koroner hastalıkların tedavisinde stent uygulamasının hala önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, "Her hasta için stent en uygun çözüm olmayabiliyor. Yılda yaklaşık 70 bin hastaya koroner baypas ameliyatı yapılıyor. Bacak damarı pıhtısı varlığında kapalı yöntemle pıhtıyı eritmek gittikçe yaygınlaşıyor. Robotik kalp cerrahisi, kalp akciğer makinalarındaki gelişim, yapay kalpler son 10 yılda kalp cerrahisinde ciddi değişimler yarattı." şeklinde konuştu.

Türkiye'de kalp damar cerrahisinde gelişmiş ülkelerdeki her operasyonun başarılı bir şekilde yapıldığına dikkati çeken Bozkurt, "Yapay kalp uygulamalarında ve robotik kalp cerrahisinde Avrupa'da 2'nci sıradayız. Avrupa'da bu iki alanda birinci olan ülke ise Almanya." dedi ve sözlerine şunları ekledi:

“Türkiye'de yaklaşık 60 hastaya kalp nakli yapılıyor. Ülkemizde her yıl ileri dönem kalp yetmezliği bulunan 200'den fazla hasta, toplumda 'yapay kalp' diye bilinen mekanik kalp destek cihazı ile normal hayatına geri dönüyor. Türkiye'de bugüne kadar 2 bin civarında hastaya bu kalp destek sistemi takıldı. Yıllık kalp nakli sayısı ise 50-60 civarında. Yapay kalp desteği alan hastaların, bu süreçte diğer organları da toparlanmaktadır ve kişi daha sağlıklı olarak kalp nakli adayı olmaktadır."

Bozkurt, bu yöntemle ameliyat sonrası hastalarda solunum sistemi problemlerinin çok daha az görüldüğün altını çizerek, "Kanama miktarı çok düşük olduğundan, hastaya kan nakline gerek kalmayabilir ve olağanüstü bir durum söz konusu olmadığında hasta yoğun bakımda bir, serviste 4 gün kaldıktan sonra taburcu edilebilir. Klasik açık ameliyatlarda kemiğin kaynama süresi daha uzun sürmektedir." dedi.

