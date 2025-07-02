Yapay zeka çağında haberciliğin geleceği mümkün mü? Düşüşler ve yükselişler

Similarweb'in son raporu, dijital haber yayıncılığının yapay zeka çağında karşı karşıya olduğu çetin sınavı gözler önüne serdi. Rapora göre, yapay zekaya dayalı arama sonuçları ve kullanıcıların doğrudan yapay zeka platformlarından haber edinme alışkanlığı, haber sitelerine yönlendirilen trafiği ciddi şekilde azaltıyor. Buna karşın, yapay zeka platformlarından gelen yönlendirmelerde ise çarpıcı bir artış yaşanıyor.

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YAPAY ZEKA DESTEKLİ ARAMALAR TRAFİĞİ AZALTIYOR

Similarweb'in 2025 Mayıs'ında yayınladığı rapora göre, Google'ın 2024 Mayıs'ında kullanıma sunduğu Yapay Zeka Genel Bakışları'ndan bu yana, web üzerindeki haber aramalarının haber sitelerine tıklama ile sonuçlanmama oranı 2024 Mayıs'ındaki %56 seviyesinden 2025 Mayıs'ı itibarıyla %69'a yaklaştı. Bu durum, organik trafiği de olumsuz etkiledi. 2024 ortasında 2.3 milyar ziyareti aşan organik trafik, şu anda 1.7 milyar ziyaretin altına düştü.

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CHATGPT YÖNLENDİRMELERİNDE PATLAMA

Haber siteleri organik arama trafiğinde düşüş yaşarken, ChatGPT'den haber yayıncılarına gelen yönlendirmelerde dikkat çekici bir artış gözlemlendi. 2024 Ocak'ından 2025 Mayıs'ına kadar ChatGPT'deki haberle ilgili sorguların %212 oranında arttığı belirtildi. 2024 Ocak ve Mayıs ayları arasında yaklaşık 1 milyon olan ChatGPT yönlendirmelerinin, 2025'te 25 milyonu aşarak 25 kat artış gösterdiği bildirildi. Ancak sektör, organik arama trafiğindeki büyük düşüşlerle karşı karşıyayken, bu artışın yayıncıların kayıplarını telafi etmek için yeterli olmadığı vurgulanıyor.

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KİMLER KAZANIYOR, KİMLER KAYBEDİYOR?

Yapay zeka yönlendirmelerinde bazı haber sitelerinin diğerlerinden daha iyi performans gösterdiği ortaya çıktı. Reuters %8.9, NY Post %7.1 ve Business Insider %6.5 artışla en çok ChatGPT yönlendirme trafiği alan siteler arasında yer aldı. Öte yandan, OpenAI'ye eserlerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle dava açan The New York Times, ChatGPT yönlendirmelerinde çok daha az artış yaşadı ve en iyi 10 site arasında olmasına rağmen sadece %3.1'lik bir yükseliş kaydetti.

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KONU ALANLARI VE KULLANICI DAVRANIŞLARI DEĞİŞİYOR

Similarweb raporu, hisse senetleri, finans ve spor gibi konuların şu anda ChatGPT'deki haberle ilgili sorguların çoğunluğunu oluşturduğunu belirtiyor. Ancak siyaset, ekonomi ve hava durumu gibi diğer konuların da büyüme gösterdiği ifade ediliyor. Firma, bu durumun daha "reaktif bilgiden" yapay zeka aracılığıyla daha derinlemesine "konu odaklı etkileşime" doğru bir geçişin sinyali olabileceğini düşünüyor.

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YAPAY ZEKA PLATFORMLARININ KULLANIMI ARTIYOR

ChatGPT'nin web sitesi ve uygulama kullanıcıları da önemli ölçüde arttı. Son altı ayda uygulama kullanıcıları iki kattan fazla artarken, web sitesi ziyaretçileri %52 yükseldi. Bu büyüme, yapay zeka araçlarının kullanıcılar arasında giderek daha fazla benimsendiğini gösteriyor.

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YAYINCILAR İÇİN ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Haber yayıncılarının içinde bulunduğu kriz için çözüm arayışları sürüyor. Google, yapay zekanın trafiklerini öldürmesiyle baskı altında kalan yayıncılar için Google Ad Manager kullananların reklamlara bağımlı olmayan farklı para kazanma yöntemleri denemelerine olanak tanıyan Offerwall adında bir hizmet başlattı. Bu hizmetle yayıncılar, sitelerinin içeriğine erişim için mikro ödemeler veya kullanıcıların bültenlere kaydolmalarını talep etme gibi seçenekleri deneyebilirler. Birçok yayıncı da bu süreçte toplu işten çıkarmalar yapmak veya faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın iş piyasası üzerindeki etkisiyle ilgili bir röportajda, "Bazı işlerin ortadan kalkacağı veya belki de tüm iş kategorilerinin ortadan kalkacağı alanlar olacağını düşünüyorum. Ve ortadan kalkan her iş, toplum ve ekonomi için iyi olsa bile, o anda çok acı vericidir. Birçok durumda burada gerçek bir acı olacak" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, yapay zekanın dijital ekosistem üzerindeki dönüşümsel etkisinin sadece haber sektörünü değil, geniş çaplı bir değişim dalgasını tetiklediğini gösteriyor.