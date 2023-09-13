Yapay zeka çocuğun hastalığını bir bakışta teşhis etti. 13 doktor bulamadı

Daha 4 yaşındayken kronik ağrıları ortaya çıkan çocuk, her gün ağrı kesici ilaç kullanmak zorunda kaldığı bildirildi.

HASTALIK KİŞİLİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ağrısının başlamasından kısa süre sonra Alex’in kişiliği de değişmeye başlamıştı. Karamsar ve sürekli yorgun hale gelen çocuk, yürürken sol ayağını sürüklüyordu.

Soyadlarını açıklamak istemeyen anne Courtney, oğlunun “öfke nöbeti geçiren çılgın bir insana” dönüştüğünü dile getirdi. Çocuk ayrıca, bulduğu nesneleri çiğniyordu.

Courtney ilk başta bunun bir diş sorunu olabileceğini düşündü ve Alex’i dişçiye götürdü. Doktor, Alex’in dişlerini gıcırdatıyor olabileceğinden şüphelendi ve geceleri daha iyi nefes almasını sağlamak için çocuğun ağzına dişlik yerleştirildi.

Courtney, Alex’in vücudunun büyümediğini fark ettiğindeyse onu bir çocuk doktoruna götürdü. Doktor, Kovid pandemisinin Alex’in gelişimini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

İlerleyen zamanlarda Alex bu şekilde pek çok doktor tarafından muayene edildi ama tüm sorunlarının kaynağı olan rahatsızlığı bir türlü bulunamadı.

YAPAY ZEKA SOHBER BOTU CEVAP VERDİ

Üç yıllık arayışın sonunda Courtney, Alex’in durumunu yapay zeka sohbet botu ChatGPT’ye sormaya karar verdi.

Zira önceki araştırmalar, sohbet botunun tıbbi teşhislerde yüzde 72 oranında doğru cevaplar verdiğini göstermişti.

Today’e konuşan anne, “‘Çok fazla doktorla görüşmüştük. Ama ben şartları zorlamaya devam ettim” dedi:

O geceyi gerçekten bilgisayar başında geçirdim. Courtney, Alex’in test sonuçlarını satır satır inceledi ve bunları ChatGPT’ye girerek oğlunun rahatsızlığının ne olduğunu sordu.

Sohbet botu, gergin omurilik sendromu olabileceği cevabını verdi.

Ortopedik ve nörolojik sorunlara neden olan gergin omurilik sendromu, doğumda ya da sonrasında oluşan omurga normalliklerini içeriyor.

Omuriliğin hareketlerini kısıtlayan bu rahatsızlık, sinir dokularına doğru kan akışının yavaşlamasına neden oluyor ve sinirlerin işlevlerini bozuyor.

Rahatsızlığın belirtileri arasında bel ve bacaklarda ağrı, ciltte renk değişikliği, kas kaybı, skolyoz, yürüyüş bozuklukları ve idrar kaçırma gibi sorunlar yer alıyor.

Sonunda Alex’te bu sendromun en hafif şekli olan “spina bifida occulta” rahatsızlığı olduğu anlaşıldı.

Diğer bir deyişle çocuğun omurgasında küçük bir boşluk vardı ama sinir hasarı meydana gelmemişti.

Burada kusurlar daha ufak olduğu için sendromun bu versiyonun teşhis edilmesi de zorlaşıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre ülkede yılda yaklaşık 1400 bebek spina bifida rahatsızlığıyla doğuyor.

Alex’in durumuysa yapay zeka programlarının doktorlara teşhiste önemli ölçüde yardımcı olabileceği düşüncesini güçlendiriyor.

Önceki aylarda yapılan bir araştırma ChatGPT’nin, ABD’nin altın standart niteliğindeki tıp sınavı USMLE’de yüz üzerinden 52,4 ila 75 puan aldığını ortaya koymuştu.