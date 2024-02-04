Yapay Zeka Eğitimi Nasıl Etkiliyor?

Koç, "Yapay zeka ve öğretim teknolojilerinin ürünlerini görmezden gelen veya ihmal eden eğitim kurumlarının gelecekte pek de karşılığı olmayacak. Öğretmenler başta olmak üzere ilgili olan herkesin bu yeni teknoloji ürünlerinin eğitime katkılarını takip etmeye, eğitim hizmetlerini almaya, eğitimi hangi alanlarda, nasıl ve ne şekilde katkı yapabileceği konusunda kendilerini geliştirmeye devam etmeleri de kaçınılmazdır" dedi.

Uzaktan Eğitimin Önemi

Koç, uzaktan eğitimin önemini vurgulayarak, "Uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere uzaktan eğitim sistemi ile kendi ülkelerindeki üniversite öğrencilerine ve yüksek öğrenim öğrencisi olan dışarıdaki taliplerine online eğitim vermeye devam ediyor. Sertifikasyon programlarıyla da hem örgün eğitime devam ediyorlar hem de uzmanlık alanlarında bazı meslek sahiplerinin istek ve şartlarına göre dünya milletlerine hizmet vermeye devam ediyorlar" diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Öncü Rol Üstlendi

Anadolu Üniversitesi'nin Türkiye'de uzaktan eğitime öncülük eden kurumlardan biri olduğunu kaydeden Koç, "Bunun dışında üniversite öncesi öğretim kurumları, uzaktan eğitimi, bazı kurslarda bu sürecin öncesinde hayata geçirmiş ve öğrencilerimize hizmet vermeye devam etmiş derdi. Ancak ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında bu hizmet yoktu. Biz bu işin uzmanının arayışı içerisinde olduk. Çok değerli Prof. Dr. Orhan Torkul hocamla tanıştık ve kendisinden bu işin sonucunu dinledik. Neyse ki üniversitelerimiz daha fazla gecikmeden uzaktan eğitim sistemini hayata geçirdiler" ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka Eğitimin Geleceği

Koç, yapay zekanın sadece belli alanlarda değil, eğitim sektöründe de önemli bir yer alacağını ve eğitime katkı yapacağını belirterek şunları söyledi:

"Yapay zeka, eğitim bilimcileri ve ileriyi gören gözlemleyen bilimcilerimiz tarafından vazgeçilmez bir eğitim tedarikçisi ve destekçisi olacağı ön görülmekte. Yapay zeka ve öğretim teknolojilerinin ürünlerini görmezden gelen veya ihmal eden eğitim kurumlarının gelecekte pek de karşılığı olmayacak. Öğretmenler başta olmak üzere ilgili olan herkesin bu yeni teknoloji ürünlerinin eğitime katkılarını takip etmeye, eğitim hizmetlerini almaya, eğitimi hangi alanlarda, nasıl ve ne şekilde katkı yapabileceği konusunda kendilerini geliştirmeye devam etmeleri de kaçınılmazdır."

Yüz Yüze Eğitimin Önemi

Koç, eğitimin küçük veya büyük mekanlarda insanların bir araya gelerek yüz yüze yapılması gerektiğini de vurguladı. "Eğitimde göz teması esastır. İnsan vücudunun bakışlarının, mimiklerinin ve sesin, eğitim ve öğretimde mekanik ortamlar dışında tabii şekliyle olması hiçbir zaman önemini kaybetmeyecektir. Çünkü insan duygusal bir varlıktır. Elektronik ortamlar haricinde insanların birbirine tesiri, fiziki olarak paylaştıkları ortamlardaki yakınlıkları ile olur" dedi.

Öğretmenlerin Rolü

Koç, yetişkin ve yetkin bir öğretmenin alanındaki etkinliği ve gönül zenginliği ile öğrencisiyle gerçekleştireceği eğitim ve öğretim sürecinin her zaman birinci derecede etkin ve sürdürülebilir olmaya devam edeceğini söyledi. "Bu da bize gösteriyor ki, iyi yetişmiş öğretmen, donanımlı öğretmen, kendi ülkesinin değerleriyle barışık bir öğretmen, asrın getirdiği eğitim teknolojileriyle de donanımlı öğretmen önemini hiçbir zaman kaybetmeyecektir" diye konuştu.

Eğitimci-Sosyolog Hami Koç'un görüşlerine göre yapay zeka, eğitimde önemli bir rol oynayacak ve eğitim kurumlarının bu alandaki gelişmeleri takip etmesi gerekiyor. Ancak yüz yüze eğitim ve öğretmenlerin rolü de her zaman önemini koruyacaktır.