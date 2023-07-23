Yapay zeka hakkında yeni endişe: Seslerimiz çalınıyor

Donanım Haber’den Metin Akpınar’ın haberine göre, hâlihazırda sosyal medyada "AI Cover" olarak adlandırılan videoları görüşsünüzdür. Bunlar şimdilik eğlenceli içerik gibi görünse de profesyonel dünyada işler çok daha karanlık.

Comic-Con panelinde, yapay zekânın ses çalışmalarında kullanımının farklı biçimleri derinlemesine incelendi. Panele katılanların neredeyse hepsi, yapay zekânın doğası gereği kötü bir araç olmadığı ve bazı açılardan ses performanslarını geliştirebileceği, ancak hayranların ve oyuncuların sömürücü yöntemlere karşı çıkması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Panelde konuşan SAG-AFTRA icra direktörü Duncan Crabtree-Ireland, yapay zekanın ses aktörlerini güçlendirebileceği gibi seslerini çalmak için de kullanılabileceğini ve bu konuda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Şu anda bir federal veya uluslararası yasal düzenlemenin olmaması ve mevcut sözleşmelerin çoğunda şirketlerin aktörün sesini veya AI versiyonunu sonsuza kadar kullanma yetkisine sahip olduğu belirtiliyor.

Seslendirme sanatçılarını ve hayranlarını korumak amacıyla NAVA ve SAG-AFTRA, daha koruyucu bir sözleşme dili ve küresel yasalar için çalışmalar yapmak konusunda çağrıda bulunuyor.

TESPİT ETMEK İMKÂNSIZ

Uzmanlar, seslendirme sanatçılarının seslerinin çalınmasına ve uygunsuz içeriklerde kullanılmasına karşı özellikle hassas olunması gerektiğini belirtiyor.

Zira hâlihazırda herhangi birisi internette bulduğu bir ses örneğiyle istediği içeriği oluşturabilmekte.

Bunun tespit edilmesinin neredeyse imkânsız olması bir yana uzmanlar, toplumun da bunlara “pabuç” bırakmamalarını ve bildirmeleri gerektiğini tavsiye ediyor.

Ayrıca, yapay zekânın sadece seslendirme alanında değil, diğer mesleklerde de sonuçları olabileceğine dikkat çekiliyor.