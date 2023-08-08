Yapay zekâ kansere de el attı. Tıp dünyasını sarsan gelişme

Yapay zekâ ve kanserle ilgili yayınlanan bir çalışma dikkat çekti. Çalışmaya göre; Yapay zekânın kişide kansere sebep olan faktörleri ve kanserin yayıldığı alanı rahatlıkla bulabileceği açıklandı.

Yapay zekâ kansere de el attı. Tıp dünyasını sarsan gelişme

Daily Mail'de yayınlanan bir çalışma; yapay zekânın kişide kansere sebep olan faktörleri ve kanserin yayıldığı alanı rahatlıkla bulabileceğini duyurduğu bildirildi.

Nature Medicine dergisi ise yapay zekânın kanser sürecini, gerçek doktorlardan daha iyi yürütebileceğini kaleme alındı.

Kanser sürecinde özellikle kanseri vücuda yayılmış olan bazı hastalarda, tümörün başlangıç noktası saptanamadığı biliniyor.

Bu durum hastalar için uygun tedaviyi seçmeyi zorlaştırıyor çünkü birçok kanser ilacı, tipik olarak belirli kanser türleri için geliştiriliyor.

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TÜMÖRÜN VÜCUTTA NEREDEN KAYNAKLANDIĞINI TAHMİN EDİLECEK

Bilim adamları tarafından geliştirilen yeni bir teknik, bu esrarengiz kanserlerin nereden kaynaklandığını bulmayı kolaylaştıracak.

Araştırmacılar, yaklaşık 400 genin dizisini analiz edebilen ve bu bilgiyi belirli bir tümörün vücutta nereden kaynaklandığını tahmin etmek için kullanabilen bir hesaplama modeli oluşturdu.

Bu modelle ekip, yaklaşık 900 hastadan oluşan bir veri kümesinde kaynağı bilinmeyen tümörlerin en az yüzde 40'ını yüksek bir güvenle sınıflandırabilecek.

YAPAY ZEKÂ NEDİR?

Artificial Intelligence’nin “AI” kısaltması olarak bilinen yapay zekâ, birtakım görevleri yapabilmesi için insan zekasını taklit eden ve bünyesinde topladığı bilgileri giderek geliştiren sistemler ve makineler olarak tanımlanır. Makinelerin, robotların ya da kullanılan diğer teknolojik aygıtların içerisine yerleştirilen bir çip sayesinde insanların zekalarına benzer bir zeka oluşturulmuştur. Özellikle risk getirisinin fazla olduğu ya da insanların yapmakta zorlandığı işler yapay zeka teknolojilerinin hakim olduğu bu makineler tarafından yapılması amaçlanmıştır.

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KANSER NEDİR?

Kanser, vücudun herhangi organ ya da dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve büyümesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık tablosudur. Kanser oluştuğu dokuya göre adlandırılır.

200'den fazla tipi tespit edilmiştir. En sık görülen ve ölüme yol açan kanser türleri akciğer, mide, karaciğer, kolon ve meme kanseridir.

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