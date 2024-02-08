Grip sandı burnunu kaybetti. Milyonda 2 görülüyor. Tıp dünyasını ayağa kaldıran hastalık ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Grip sandı burnunu kaybetti. Milyonda 2 görülüyor. Tıp dünyasını ayağa kaldıran hastalık ortaya çıktı
31 yaşındaki Brandon Boothby, grip gibi semptomlarla başlayan ve burnunu kaybetmesine yol açan çok nadir bir hastalıkla karşı karşıya kaldı. Bu hastalık, milyonda sadece iki kişide görülüyor ve tıp camiasında da ilgi uyandırıyor.

ABD'de yaşayan Brandon Boothby, yüz derisini tahrip eden bir mantar enfeksiyonuna yakalandı. Bu enfeksiyonu başlangıçta fark etmedi, ancak daha sonra burnunu kaybetti.

Brandon Boothby'nin otoimmün bir bozukluk nedeniyle ciddi bir sağlık sorunu vardı. Vücudu, ağır enfeksiyonlara karşı savaşacak yeterli bağışıklığa sahip değildi. Bu çok seyrek rastlanan tıbbi durum, büyük bir probleme neden oldu.

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Burnunda gelişen mantar enfeksiyonu, burnunu "yemeye" başladı. Enfeksiyonun beynine ve gözlerine yayılmasına çok az zaman kalmıştı ve 31 yaşındaki adamın burnunu çıkartmak dışında başka çaresi yoktu.

Boothby, burnu çıkarılmazsa enfeksiyonun "birkaç hafta içinde gözlerine, bir ay içinde de beynine ulaşacağını" söyledi.

Grip gibi semptomlar gösterdiğinde sağlık sorunlarının başladığını ve bu semptomların "gitgide kötüleştiğini" ve çok zayıflayıp baygınlık geçirdiğini anlattı.

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Hastaneye gittiğinde yapılan testler, 31 yaşındaki adamın şiddetli aplastik anemi adı verilen bir otoimmün hastalığı olduğunu gösterdi. "Bu çok ciddi bir hastalık, çevrenizdeki biri hapşırsa bile ölümcül bir enfeksiyon kapabilirsiniz" dedi.

Aplastik anemi, vücudunuzun yeni kan hücresi üretmeyi durdurduğu nadir bir durumdur. Tedavi, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar, kemoterapi, kan transfüzyonu veya kan ve kemik iliği nakillerini içerir.

Bu nadir hastalığı öğrendikten sonra, Brandon için hayatını kurtaracak bir kemik iliği nakli arayışı başladı. Nakil beklerken kızı ve eşiyle birlikte evine döndü. Ancak kısa süre sonra ateşi çıktı ve hastaneye geri döndüğünde hayati tehlike oluşturan bir mantar enfeksiyonu olduğu ortaya çıktı.

Bay Boothby, "Burnumda enfeksiyon olduğunda nefes almam zorlaşmadı; sadece acı ve şişlik vardı" dedi.

Doktorlar, mantarı "yok etmek" ve etkilerini durdurmak için burnuna ve yüzüne beş kez ameliyat yaptı. "Yüzümde daha da derine iniyordu ve sol gözüme ulaşmaya başlamıştı. Sonraki durağı beynim olacaktı ve bu beni öldürecekti" dedi.

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İki hafta sonra Bay Boothby, doktorların mantarı durdurmak ve hayatını kurtarmak için burnuyla birlikte göz yuvasının bir kısmını da almayı kararlaştırdıklarını söyledi. 31 yaşındaki Boothby'ye yapılan operasyonun ardından yapay bir burun takıldı.

Ancak bu operasyon Boothby'nin hastalığına son vermedi. Kemik iliği naklinden sonra, graft-versus-host hastalığı adı verilen bir durum geliştirdi. Kemik iliği nakliyle üretilen yeni ve sağlıklı kan hücreleri, kendi vücuduna saldırdı. Bu durum, yeni bir sorunun başlamasına neden oldu.

Boothby, egzama gibi semptomlar ve organlarında iltihaplanma nedeniyle çok kötü beslendi. Şiddetli reaksiyon yüzünden bağırsağının bir kısmının alınması gerekebilirdi.
Neyse ki, önceden sağlıklı olduğu için doktorlar onun doğal olarak iyileşmesine izin vermeye karar verdiler ve bu işe yaradı. Şimdi, bir buçuk yıl sonra bu durumu anlatarak "hayatı nasıl bırakmadığının" hikayesini paylaşıyor.

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