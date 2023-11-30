Yapay zeka mimarların mesleklerini elinden alacak mı? Yapay zekanın ta kendisi cevap verdi

Gün geçtikçe hayatımızın her alanında etkisini artıran yapay zeka, sanattan edebiyata bilişimden sağlık sektörüne kadar varlığını iyiden iyiye hissettirmeye devam ediyor. Peki yapay zekanın mimariye yansıması nasıl?

KAYNAK: Haber Merkezi
Yapay zeka mimarların mesleklerini elinden alacak mı? Yapay zekanın ta kendisi cevap verdi

Yapay zekanın uzmanları şu konuda oldukça net: “Yapay zekanın mimarlık dünyasındaki potansiyelini henüz yüzeyin altında bile görmüş değiliz”

Tasarlanan web siteleri sayesinde sanatçıların sesleri, deep fake yüzünden masum bir şekilde sosyal medya hesaplarına yüklenen fotoğrafların kötü emellere ortak edilmesi derken bu ucu başı gözükmeyen teknolojinin mimarlık sektörüne girmemesine imkansız bir gözle bakılıyor.

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ÖYLE DE OLDU..

Ev dekorasyonu ve iç mimarlıkta kullanılan yapay zeka teknolojisine ulaşmak artık sadece 2-3 tık’dan ibaret.

Google’a girip sadece bir dakikadan kısa sürede ulaşabilinen web siteleri sayesinde bir iç mekan fotoğrafı seçilip ardından stil seçeneklerinden birisi seçiliyor ve saniyeler içinde insanların hayal edemeyeceği ütopik seçenekler veya dilenen şekilde tasarım örnekleri sunulabiliyor.

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Hatta işin daha başka bir boyutu ise bina tasarlamak..

Son yıllarda oldukça fazla kullanılan ChatGPT sayesinde, enerji verimliliği analizleri yapma, yapıların sağlamlıklarını simule etme ve sadece kelimelerden tasarımlar oluşturma yapay zekanın bu alandaki potansiyelini insanlara gösteriyor.

YAPAY ZEKAYA SORDUK..

Yapay zeka hakkında korkulan konulardan birisi de mesleklerin yapay zeka yüzünden bitme tehlikesinin olup olmadığı konusu olmuştur.

Konu hakkında uzmanların çeşitli görüşleri olsa da işi bir de yapay zekanın ta kendisinden duymak bambaşka bir deneyim olacaktı.

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ChatGPT-4’e yapay zekanın gelecekte mimarların yerini alıp almayacaklarını sorduk.

Yapay zeka tarafından verilen cevap şu şekilde oldu:

“Yapay zeka ve diğer teknolojik gelişmeler, mimarlık alanında bazı değişikliklere neden olabilir, ancak mimarların yerini tamamen alması daha karmaşık bir süreç olacaktır.

Yapay zeka, tasarım süreçlerini hızlandırabilir, veri analizi yapabilir ve karmaşık problemleri çözebilir, bu da mimarların daha verimli ve yaratıcı olmalarına yardımcı olabilir.

Ancak, mimarlık sadece teknik bir beceri değil, aynı zamanda estetik anlayış, duygusal zeka ve insan ihtiyaçlarına duyarlılık gibi unsurları içerir.

İnsanların duygusal ve estetik tercihleri, tasarım kararlarında önemli bir rol oynar ve bu alanlarda insan dokunuşu ve yaratıcılığı zorlanabilir.

Yapay zeka, mimarların işlerini destekleyebilir, ancak insanların bu alandaki özgün yetenekleri ve sanatsal dokunuşları uzun süreli olarak değerini koruyabilir.

İlerleyen zaman içinde, bu iki unsur arasında bir işbirliği ve uyumun gelişmesi muhtemeldir.”

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