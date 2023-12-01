Başarılı bir yönetici nasıl olmalı?

Başarılı bir yönetici olmak istiyorsanız, bir lider olarak sahip olmanız gereken özellikleri geliştirmeli ve bunları davranışlarınızla ortaya koymalısınız. İyi yönetici olmak, hem şirketinizin hem de çalışanlarınızın başarısı ve motivasyonu için çok önemlidir. Çalışanlarınız sizden hem doğru iletişim hem de sağlam karakter beklentisi içindedir.

İşte, başarılı bir yönetici olmanın ipuçları:

EKİBİNİZLE UYUM İÇİNDE OLUN

Başarı için huzurlu ve uyumlu bir ekip şart. Ekibinizdeki herkese eşit davranın ve kimseyi ötekileştirmeyin. Sorunlu çalışanlarınızla özel olarak konuşun ve onları herkesin önünde küçük düşürmeyin. Ekibinizin arasını bozacak davranışlardan kaçının.

İLETİŞİM KURUN

Çalışanlarınız, yöneticilerinin onları dinlediğini ve anladığını görmek ister. Onlara kulak verin ve ilgi gösterin. Göz teması kurun ve işleriyle ilgili geri bildirimlerde bulunun. Onların hayatlarına da saygı duyun ve arada bir nasıl olduklarını sorun.

EKİBİNİZİ DESTEKLEYİN

İş yerinde her zaman her şey yolunda gitmeyebilir. Böyle durumlarda ekibinizin yanında olduğunuzu hissettirin. Hatalarını yüzlerine vurmak yerine çözüm odaklı olun. Ekibinizin başarılarını da takdir edin ve onlara güvendiğinizi söyleyin.

DESTEK OLUN

Çalışanlarınızın ihtiyaçlarına duyarlı olun ve onlara yardımcı olun. Bu, ekipman sağlamak, duygusal olarak yanlarında olmak ya da iş-özel hayat dengesine saygı göstermek gibi farklı şekillerde olabilir. Çalışanlarınızın size sadık ve iyi niyetli olmasını sağlayın.

UFAK HATALARI AFFEDİN

Çalışanlarınızın hata yapmasına izin verin ve onlara doğrusunu öğretin. Eğer hatalar telafi edilebilir ise büyük tepkiler vermeyin. Ufak tefek hataları görmezden gelin ve hoşgörülü olun. Çalışanlarınızın motivasyonunu ve özgüvenini koruyun.

SAYGI DUYUN

Çalışanlarınıza hem yaptıkları işlerde hem de kişiliklerinde saygı duyun. Saygının çalışanları motive ettiğini, saygısızlığın ise tam tersi etki yaptığını unutmayın. Çalışanlarınızın sizin sayenizde daha başarılı olmaya çalıştığını bilin.

TAKDİR EDİN

Çalışanlarınızın yaptıkları işleri fark edin ve teşekkür edin. İyi yöneticiler sadece şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çalışanlarının gelişimine de katkıda bulunur. Çalışanlarınızın yaptıkları işlerin değerini bilin ve onlara bunu hissettirin.

BÜYÜK RESMİ PAYLAŞIN

Çalışanlarınızdan ne istediğinizi ve nasıl bir çalışma beklediğinizi açıkça söyleyin. Onlara yaptıkları işin amacını ve sonucunu anlatın. Büyük resmi görmelerini ve hedefe odaklanmalarını sağlayın.

GELİŞİME FIRSAT VERİN

Çalışanlarınızın kendilerini geliştirmelerine imkan tanıyın ve öğrenmeye teşvik edin. Kendinizi de geliştirmeyi ihmal etmeyin. Hem bireysel hem de şirket hedeflerine ulaşmak için yeni yetkinlikler edinin ve paylaşın.

ÖRNEK OLUN

Çalışanlarınızın sizden öğrenecekleri çok şey var. Onlara iyi bir örnek olun ve yaptığınız işi en iyi şekilde yapın. Çalışanlarınızın sizi takdir etmesini ve size saygı duymasını sağlayın.

GELİŞİME FIRSAT VERİN

Çalışanlarınızın kendini geliştirmesine izin verin ve öğrenmeye açık bir ortam yaratın. Kendinizi de bu sürecin bir parçası yapın ve hem kişisel hem de kurumsal hedeflere ulaşmak için yeni beceriler edinin ve paylaşın. Yenilikçi ve yaratıcı fikirlere değer verin ve teşvik edin.

REHBERLİK EDİN

Çalışanlarınıza profesyonel bir mentorluk sunun. İyi bir yönetici ve lider, aynı zamanda çalışanlarının danışmanıdır. Çalışanlarınızın şirket içindeki kariyer yolculuklarına katkıda bulunun ve onlara işlerinde karşılaştıkları zorluklarda veya streslerde yardımcı olun.