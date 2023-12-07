Google'dan gereksiz mesajlar için yapay zekalı çözüm. Artık telefonunuz şişmeyecek

Google'ın elektronik posta hizmeti sunan uygulaması Gmail, artık gereksiz mesajlarla dolup taşmayacak. Google, yapay zeka ile yeni bir güvenlik önlemi üzerinde çalışıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Google'dan gereksiz mesajlar için yapay zekalı çözüm. Artık telefonunuz şişmeyecek

Google, Gmail güvenliğini artırmak için yapay zekâ desteğini devreye sokmaya hazırlanıyor.

Kullanıcıların hesaplarındaki karmaşaya son vermek isteyen Google, spam mesajları algılayacak bir yapay zeka sistemi ile çalışacak.

Şirketin blog yazısında paylaşılan özellikle ETVec (Resilient & Efficient Text Vectorizer) adı verilen bir metin sınıflandırma sisteminin uygulamaya getirileceği açıklandı.

Artık telefonların gereksiz maillerle şişmeyeceğini duyuran Google yeni özellikle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“RETVec; ekleme, silme, yazım hataları, homoglifler, LEET ikamesi ve daha fazlası dahil olmak üzere karakter düzeyinde manipülasyonlara karşı dirençli bir şekilde eğitildi. RETVec modeli, tüm UTF-8 karakterlerini ve sözcüklerini verimli bir şekilde kodlayabilen yeni bir karakter kodlayıcısının üzerinde eğitildi. Böylece bir arama tablosuna veya sabit kelime haznesi boyutuna gerek kalmadan 100’den fazla dilde kullanıma hazır olarak çalışıyor”

RETVec, insanların okuma şekline benzer bir şekilde çalışacak. Resimlerin üzerindeki yazıyı bile okuyabilecek.

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