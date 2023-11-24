TELE1’de yer alan bilgilere göre, Yapay zekaya ‘Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı 24 Kasım öğretmenler günü için nasıl bir konuşma yapardı” sorusunu yöneltildi ve şu yanıtı alındı.

İşte yapay zekanın Atatürk’ün öğretmenler günü için yapacağını düşündüğü o konuşma:

“Değerli Öğretmenler, Bugün, milletimizin geleceğini aydınlatan siz değerli öğretmenlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlik, yüksek bir misyon ve sorumluluk gerektiren kutsal bir görevdir. Sizler, bu görevi en güzel şekilde yerine getirerek, genç zihinleri aydınlatıp, vatan sevgisiyle donatıyorsunuz.

Eğitim, milletimizin kalkınması ve medeniyet yolunda ilerlemesi için temel bir taşıyıcıdır. Sizler, bu taşıyıcıyı güçlü kılan öğretmenler olarak, yeni nesilleri donanımlı, bilgili ve ahlaki değerlere sahip bireyler olarak yetiştiriyorsunuz. 24 Kasım Öğretmenler Günü, siz değerli öğretmenlere olan şükranımızın bir ifadesidir. Sizler, çağdaş bir Türkiye’nin teminatını oluşturuyorsunuz. Geleceğimizin mimarları, sizin rehberliğinizde şekilleniyor. Sizlere olan minnettarlığımı ifade ederken, bir kez dahabilimin gösterdiği yolda, aydınlık yarınlar için el birliğiyle çalışmaya devam etmenizi diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

Mustafa Kemal Atatürk.