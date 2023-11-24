Sizlerin de öğretmenler günü kutlu olsun

Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik yıllardır saldırılar düzenleyen eli kanlı terör örgütü PKK, güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alıyor.

Terör örgütü, hain saldırılarında aralarında Ayşenur Alkan, Arzu Özsoy, Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Neşe Alten, Ayşe ve Numan Konakçı, Yasemin ve Bayram Tekin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda öğretmeni şehit etti.

NECMETTİN ÖĞRETMENİ KAÇIRIP KATLETTİLER

Sınıf öğretmeni 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.

Teröristlerce katledilen Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu. Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Gümüşhane'de toprağa verildi.

AYBÜKE ÖĞRETMEN KARNE TÖRENİNDEN EVİNE DÖNERKEN ŞEHİT DÜŞTÜ

Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, terör örgütü PKK mensuplarınca 9 Haziran 2017'de 22 yaşında Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edildi.

Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden Yalçın ağır yaralandı.

Kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit düşen Aybüke öğretmenin naaşı, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde toprağa verildi.

NEŞE ÖĞRETMEN BABASI İLE ŞEHİT DÜŞTÜ

Şennur öğretmenini örnek alarak kendisi de öğretmen olan Neşe Alten, çocukların aydınlık yarınlara ulaşabilmesi amacıyla 30 Eylül 1993'te Diyarbakır'a gitti ve ilk görev yeri olan Bismil ilçesinin Çavuşlu Köyü İlkokulu'nda göreve başladı.

Neşe öğretmen ile kendisini yalnız bırakmak istemediği için birlikte Bismil'e gelen babası Hasan Alten, 26 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından katledildi.

TEKİN AİLESİ KATLEDİLDİ

Terör örgütü PKK mensupları, Bitlis'in Düzköy Erikli Köyü İlkokulu'nda öğretmen olan Yasemin Tekin, Düzköy Erikli Köyü Ortaokulu'nda görev yapan eşi Bayram Tekin ve küçük kızları Betül'ü 25 Ekim 1993'te şehit etti.

ÖĞRETMEN ÇİFT ŞEHİT EDİLDİ

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Babahaki Köyü İlköğretim Okulu'nda görev yapan Numan ve Ayşe Konakçı çifti, 26 Ekim 1993'te şehit edildi.

Bir kız çocuğu babası öğretmen Numan Konakçı'nın adı memleketi Denizli'nin Tavas ilçesindeki Hırka Köy İlkokulu'nda, öğretmen Ayşe Konakçı'nın adı ise aynı ilçeye bağlı Ulukent'te bir ilkokulunda yaşatılıyor.

ELİ KANLI TERÖRİSTLERCE AYNI GÜN 6 ÖĞRETMEN ŞEHİT EDİLDİ

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde terör örgütü üyeleri, 11 Eylül 1994'te 6 öğretmeni şehit etti.

Öğretmenler Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan, okul lojmanında şehit oldu.

ARZU ÖĞRETMEN TERÖR SALDIRISINA KIZIYLA YAKALANDI

Eyüpsultan'daki Tarih Koleji'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki Arzu Özsoy, 13 Kasım 2022'de İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen terör saldırısında, lise öğrencisi kızı Yağmur Uçar (15) ile yaşamını yitirdi.

Şehit öğretmen ile kızının cenazeleri, 14 Kasım'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Edirnekapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AYŞENUR ÖĞRETMEN ROKET-HAVANLI SALDIRIDA ŞEHİT OLDU

Sınıf öğretmeni 22 yaşındaki Ayşenur Alkan, Gaziantep'in Karkamış ilçesine 21 Kasım 2022'de, terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlı saldırıda hayatını kaybetti.

İlk kez kutlayacağı Öğretmenler Günü'ne 3 gün kala yaşamdan koparılan Ayşenur öğretmenin cenazesi, 22 Kasım 2022'de Nizip Asri Mezarlığı'na defnedildi.