Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni simüle etti! Galatasaray'a büyük şok

Football Meets Data, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını simüle edip ilk 8 ve ilk 24'e kalacak takımları tahmin etti. Sıralamada Galatasaray'ın yeri dikkat çekti.

Ünlü veri sitesi, ilk 8'e girme ihtimali en yüksek takım olarak yüzde 74 oranla Arsenal'i belirledi. İngiliz devinin lig aşamasını ilk 24'te bitirme olasılığı ise yüzde 99 olarak verildi.

İlk 8'e girme ihtimali en yüksek ikinci takım olarak ise Galatasaray'ın da rakibi olan Liverpool tahmin edildi. Kırmızıların ilk 8'e girme olasılığı yüzde 68 olarak verildi.

Real Madrid'in lig aşamasını ilk 8'de bitirme olasılığı yüzde 58 oldu.

4. sırada ise Barcelona yer aldı. Katalan devinin lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimali yüzde 54 olarak verildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter de yüzde 53 oran aldı.

Yine Galatasaray'ın rakiplerinden Manchester City'nin de lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimali yüzde 53 olarak tahmin edildi.

7. sırada ise Chelsea yer aldı. Londra ekibinin oranı yüzde 48 oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitireceği öngörülen son takım ise yüzde 43 oranla PSG oldu.

PLAY-OFF TAHMİNİ

Football Meets Data'ya göre Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon play-off'a kalacak takımlar sırasıyla şöyle tahmin edildi:

Bayern Münih, Napoli, Tottenham, Atalanta, Juventus, Villarreal, Newcastle, Bayer Leverkusen, Sporting, Borussia Dortmund, Benfica, Atletico Madrid, Monaco, Athletic Bilbao, PSV, Club Brugge.

GALATASARAY TAHMİNİ

Galatasaray'ın ise Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 29. sırada bitireceği tahmin edildi.

Sarı-kırmızılıların lig aşamasını ilk 24'te bitirme ihtimali yüzde 46, ilk 8'de bitirme ihtimali ise yüzde 5 olarak verildi.

