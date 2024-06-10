Yapay zeka sanılan kız Rus güzeli çıktı

Düzenleme: Merve N. Güreş
Yapay zeka sanılan kız Rus güzeli çıktı

Kusursuz güzelliği nedeniyle ‘yapay zeka’ ile üretildiği konuşulan küçük kız, Rus çocuk manken çıktı.

Yapay zeka tarafından yaratılan kadınların görüntüleri sosyal medyada büyük tartışma yaratıyor.

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Son zamanlarda duru güzelliği ve adeta kusursuz görünümüyle herkesin dikkatini çeken küçük bir kız çocuğu da bu tartışmalara eklenmişti.

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Sarı saçları ve mavi gözleriyle adeta teknoloji harikası olarak değerlendirilen küçük çocuğun Rus Viola Antonova adındaki ‘gerçek’ bir kız olduğu ortaya çıktı.

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Rusya’da geleceğin yıldızı olarak gösterilen 9 yaşındaki Antonova’nın 3 yaşından beri modellik yaptığı belirlendi.

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Şimdiden birçok ünlü markanın modelliğini yapan küçük kızın menajerliğini ise annesi yapıyor.

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Instagram’da 1.5 milyon kişi tarafından takip edilen küçük kız ülkesinin yıldızı olarak gösteriliyor.

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