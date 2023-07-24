Yapay zeka ses sanatçılarını tehdit etti: Birebir aynı sesi çıkarabiliyor

"AI Cover" olarak adlandırılan videolarla yayılan yapay zeka seslendirmelerinin yakın tarihte ses sanatçılarının seslerini taklit ederek onların yerine geçebileceği ifade edildi.

Donanım Haber’den Metin Akpınar'ın haberine göre; SAG-AFTRA icra direktörü Duncan Crabtree-Ireland, yapay zekanın ses aktörlerini güçlendirebileceği gibi seslerini çalmak için de kullanılabileceğini ve bu konuda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Şu anda bir federal veya uluslararası yasal düzenlemenin olmaması ve mevcut sözleşmelerin çoğunda şirketlerin aktörün sesini veya AI versiyonunu sonsuza kadar kullanma yetkisine sahip olduğu belirtiliyor.

Seslendirme sanatçılarını ve hayranlarını korumak amacıyla NAVA ve SAG-AFTRA, daha koruyucu bir sözleşme dili ve küresel yasalar için çalışmalar yapmak konusunda çağrıda bulunuyor.