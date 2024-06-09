3 ilde uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
3 ilde uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Ardahan merkezli bir operasyon kapsamında, İstanbul ve Muğla'daki eş zamanlı baskınlarda yakalanan 8 zanlıdan 6'sı tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Ardahan Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üç ilde belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı. İfadeleri alınan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan K.G, S.S, O.U, S.Ç, S.A ve H.A'nın tutuklandığı, diğer iki kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi. Yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ve bu maddelerin kullanımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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