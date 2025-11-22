2026 Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde A Milli Takım, Romanya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, finale çıkması halinde Slovakya–Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Kura çekiminin ardından Football Rankings, yapay zeka modelinin ürettiği olasılıkları duyurdu.

TÜRKİYE 4. SIRADA

Yapay zeka simülasyonuna göre: Dünya Kupası'na katılma olasılığı en yüksek takımlar şöyle sıralandı;

Irak: %63

Doğrudan play-off finaline kalan Irak, Bolivya–Surinam maçının galibiyle karşılaşacak.

İtalya: %62

Kuzey İrlanda ile yarı final oynayacak olan İtalya, turu geçerse Galler–Bosna Hersek galibiyle finalde karşılaşacak.

Demokratik Kongo: %60

Finalde Yeni Kaledonya–Jamaika maçının kazananıyla oynayacak.

TÜRKİYE %52 ŞANSLA 4. SIRADA

A Milli Takım, Avrupa'dan en yüksek olasılığa sahip 2. takım olarak listede 4. sırada yer aldı. Simülasyona göre: Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na katılma ihtimali %52.