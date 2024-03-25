Yapay zekanın yükselişi nereye kadar devam edecek ? Sınırı neresi ?

Son yıllarda hayatımıza giren yapay zeka her ne kadar fütürist bir atılım olsa da, bugün 7’den 70’e herkesin hayatına bir şekilde sirayet eden yapay zeka her geçen gün atılımlarına yeni bir hamle ekleyerek yapabilecekleri konusunda karşı konulmaz bir merak uyandırmaya devam ediyor.

Dünyanın en zengin şirketleri, en zengin insanlarının yatırım yaptığı yapay zekâ özellikle kendi kendine öğrenme modeli sayesinde her dakika bir gelişim içerisinde.

Hepimizin cebinde kendisinden bir eser bulunan yapay zekâ sayesinde günlük işler adeta bir asistan tutmuşçasına organize edilebiliyor.

Yapay zekânın yaygınlaşması ile günlük işlerimizi yapış şeklimiz de değişiyor. Örneğin bir insan işten çıkıp evine gitmeden önce cep telefonuna entegre ettiği akıllı cihazlar ile evinin temizliğini başlatabilir, önceden hazırladığı yemeğin pişirilmesi için düdüklü tenceresine komut verebilir ve yorgunluk çayı için çayını demlemeye başlatabilir.

NE İŞİMİZE YARIYOR?

Bu sayede çalışan bir kişi eve gelince hem vaktini hem de enerjiyi harcatacak olan ev işlerini hiçbir enerji sarf etmeden çözmüş oluyor.

Sağlık sektöründe yapay zekâ sayesinde kanser türleri erken teşhis edilebiliyor, genetik hastalıkların analizi ve tedavisi gibi alanlarda büyük umutlar vaat edebiliyor.

Eğitim sektöründe öğrencilere özel öğrenme deneyimlerinin yanı sıra AI tabanlı platformlar sayesinde bir öğrencinin ilerleme şekli, öğrenme sistemleri izlenebiliyor ve yapay zekâ ebeveyn ve öğretmenlere öğrenciye özel öneri sunabiliyor.

KORKULMALI MI?

Yapay zekânın her geçen gün üzerinde koyarak ilerlemesi her ne kadar heyecan verici bir gelişme olsa da insanların hiçte azımsanmayacak bir kısmı yapay zekânın insanlık için bir tehdit olduğunu ifade ediyor.

Üzerinde komplo teorilerinin eksik olmadığı yapay zekâ, öngörülemez olduğu için insanlarda belirsizlik duygusu oluşturuyor. Bu belirsizlik duygusuna sahip olan insanlar yapay zekâ üzerinde komplo teoriler kurmaktan geri durmuyor.

İNSANLIĞA TEHDİT Mİ?

Dönem dönem yayılan haberler ve dedikodularda yapay zekanın mesleklerimizi ele alacakları ve bu yüzden milyonlarca insanın işsiz kalacağı iddiaları. Aslında bu konuda şüphe duyan insanlara haklılık payı verecek olan bilgi dünyanın en büyük bankalarından Goldman Sachs’ta da yayımlandı.

Goldman Sachs Bankası dünya çapında yaklaşık 300 milyon işin yapay zeka teknolojisinin gelişimini nedeniyle tehdit altına gireceğini öngörüyor.

PEKİ SONU NE OLACAK?

Yapay zekânın tam olarak nerede duracağı ve kim tarafından nasıl durdurulacağı merak konusu olsa da bu konu hakkında net bir çıkarımda bulunmak kelimenin tam anlamı ile imkansız. Çok uzun süre geçmemesine rağmen bu kadar hayatımızın içerisine giren bir modelin her geçen gün kendi kendine öğrenerek gelişmesi demek, çokta uzak olmayan bir gelecekte yapay zekanın tahmin edilenden fazla bir şekilde hayatımıza gireceği anlamına gelebilir.