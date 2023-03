Yapılan araştırma ortaya çıkardı: Para mutluluk getiriyor. Garibanları üst sınıflar hep 'Parayla saadet olmaz' diye kandırırlardı

Yapılan yeni bir araştırmaya göre para mutluluk getiriyor.



Çalışmayı önde gelen iki araştırmacı Daniel Kahneman ve Matthew Killingsworth yaptı.



Bu ay Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan ortak çalışmada, ABD'deki çoğu insan için paranın mutluluğu da beraberinde getirdiği sonucuna varıldı.



Çalışmada ABD'de yaşayan, çalışan ve yılda en az 10 bin dolar hane geliri bildiren 18 ila 65 yaş arasındaki 33 bin 391 yetişkinle anket yapıldı.



MUTLULUK GELİRLE ARTIYOR

Washington Post gazetesine konuşan Killingsworth, verilerin “günlük yaşam sırasında rastgele zamanlarda insanlara tekrar tekrar ping atılması ve o anki mutluluklarının gerçek zamanlı olarak sorulmasıyla” elde edildiğini dile getirdi.



Çalışma, insanların çoğunluğu için mutluluğun yüksek gelir aralığında bile gelirle birlikte artmaya devam ettiği

