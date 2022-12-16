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  • Zeki Alasya'nın mutluluğun tanımını yapan anısı. Yıllar sonra Erdal Özyağcılar paylaştı

Zeki Alasya'nın mutluluğun tanımını yapan anısı. Yıllar sonra Erdal Özyağcılar paylaştı

Erdal Özyağcılar katıldığı bir programda Zeki Alasya ile olan bir anısını anlattı. Özyağcılar, mutluluk üzerine konuştukları sırada Zeki Alasya'nın kendisine anlattığı bir anı üzerinden izleyicileri duygulandırdı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 18:27
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Erdal Özyağcılar paylaştı Zeki Alasyanın mutluluk anısı

Zeki Alasya'nın mutluluğun tanımını yapan anısı. Yıllar sonra Erdal Özyağcılar paylaştı
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Ekranların başarılı isimlerinden Erdal Özyağcılar katıldığı bir programda Zeki Alasya'nın mutluluk üzerine anlattığı bir anısını ekranları karşısındakilerle paylaştı. Erdal Özyağcılar, meslektaşı Zeki Alasya'nın anısını şu sözlerle paylaştı:

Mutluluk üzerine konuşuyoruz, Zeki dedi ki 'bak sana bir şey anlatacağım' bunun bir şoförü varmış stüdyoda eski bir araba görüyorlar ama yenilenmiş bir araç... Şoför Zeki'ye dönüp 'çok güzel araba bayıldım demiş' bunu bir kaç kez tekrarlayınca Zeki gitmiş arabayı satın almış, anahtarı da cebine koymuş. Gene bir gün giderlerken şoföre 'sen bu arabayı çok sevmiştin değil mi demiş, şoförü de 'ama abi çok pahalı' deyince çıkarıp anahtarı cebinden vermiş adama...

Erdal dedi, 'o andaki bakış var ya milyonlar milyarlar... O minnetle dolu gözleri sana bakıyor ya işte o mutluluk, o bakışı görmek...

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