Yapılan bu protesto sosyal medyayı yıktı geçti

Vatandaşın hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını dile getirdiği pankartlı protesto, sosyal medyada gündem oldu. Henüz kimler tarafından yerleştirildiği bilinmeyen karton pankart üzerinde, 2009 ile 2023 günümüz yılları arasında bazı ürünleri ve gelir miktarını kıyaslayan notlar yer alıyor.

Pankartın en dikkat çeken ise “Sende hiç vicdan var mı?” ifadesi oldu. Bu ifade, yakın zaman önce Erdoğan’ın kiracılara yüksek zam yaptığını iddia ettiği ev sahiplerine aynı ifadeleri kullandığı hatırlandı.

AKILLARA ERDOĞAN’IN SÖZLERİ GELDİ

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "24 Kasım Öğretmenler Günü buluşması" etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında bir kiracı ile arasında geçen diyalogu katıldığı bir programda anlatmıştı. Kiranın 2 bin 500 liradan 7 bin 500'e çıkarılmasını 'hayretle' karşılayan Erdoğan, ev sahibine "Sende vicdan var mı?" sözleriyle seslenmişti.

"SENDE VİCDAN VAR MI?" DEMİŞTİ

Erdoğan, konuşmasının devamında şöyle demişti:

"Dün bir vatandaşım, 'Kiracıyım, ev sahibi sıkıştırıyor, 2 bin 500 veriyordum, 7 bin 500'e çıkardı. 'Ya verirsin ya çıkarsın' diyor' dedi. Mecburen ilçedeki belediye başkanımızı aradım ricada bulundum. 'Ya uygun kiralık bul ya bizim TOKİ'den varsa imkan sağla' dedim. Her şeyi devletten beklemek olacak şey değil. O ev sahibi şimdi dinliyordur beni. Sende vicdan var mı? İnsaf ya."

Açıklamasının devamında bu sorunu ortadan kaldırmak için birtakım adımlar attıklarını ifade eden Erdoğan, "Fahiş fiyat balonunu söndürecek uygulamalarda harekete geçiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.