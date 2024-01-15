Yapılmayan zammı Meclis'e taşıdılar topu Erdoğan'a attılar. Yandaş gazete duyurdu günahı onların boynuna

Kaynak: Haber Merkezi
Yapılmayan zammı Meclis'e taşıdılar topu Erdoğan'a attılar. Yandaş gazete duyurdu günahı onların boynuna
Aynı kalemden çıktığı belli olan Emekli haberleri...Zam, refah payı ve seyyanen zam adı her neyse emekliye yapılacak enflasyon farkından hariç zam, iktidar yanlısı gazetelerde ortada fol yok yumurta yokken zammı Meclis'e bile taşıdılar. O haberlere göre masada iki formül var.

"Kanun teklifi Meclis'e geliyor" "Refah payı ve SGK en düşük emekli maaşı için iki hesap" başlıklar böyle...Hepsi sanki aynı kalemden çıkmış ve iktidar yanlısı gazetelerin sütunlarına taşınmış. Zam oranı belli olmuş hatta Meclis'e taşınmış bile...Hoppala...İktidar yanlısı gazetelerin başlıkları böyle. Kimse zam oranını duymadı ama Meclis neredeyse zam oranını onayladı bile...Haberlerin sonunda ise top da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atılıyor.

İŞTE O GAZETELERE GÖRE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI

Emekli maaş zammı düzenlemesinde son viraja girildiği iddia edilen haberle göre refah payı ve en düşük emekli maşı düzenlemesinde 2 yöntem masaya gelecek. Peki ne zaman Kabine toplantısında..SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklileri arasında oluşan 11,68'lik farka herkes tepki gösterdi. İktidar yanlısı gazetelere göre işte o iki düzenleme içine konulacağı ek zam formülü zarfa konulmuş bile. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı ama hiç kimsenin duymadığı zam formülüne emekliler merak ediyormuşmuş. Oysa Cevdet Yılmaz daha önce yaptığı açıklamada Temmuz ayını işaret etmişti. Bu durum emeklileri kara kara düşündürdü elbette.

SENARYOLAR

Şu anda olmayan açıklanmaya senaryoları Meclis'e taşıyan yandaş gazetelerin senaryolarından ilk Temmuz 2024 enflasyon tahminleri baz alındığında farkın kapanması için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6-7 puan civarında bir zam yapılacak. Böylece zam oranı yüzde 42-45 civarına çıkarılacak. İkinci senaryo ise memura yapılan zammın aynısını olacak.

TOPU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ATTILAR

Senaryolar böyle ama ilginç olanı ise ne Cumhurbaşkanı ne de Cumhurbaşkanı yardımcısının açıkladığı bir rakam olmadığı halde, şu anda olmayan emekli zammını hangi akla hizmetle Meclis'e taşınıyor. Haberlerin sonunda ise top Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a atılıyor. Bakalım iktidar yanlısı gazetelerin iddia etti zam teklifi ne zaman Meclis'e taşınacak

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