Yeniden Refahlılar AKP’li başkanı yuhalayıp salonu terk etti

Yeniden Refah Partisi il divanında, AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır konuşma yaparken salonda gerginlik çıktı. Yeniden Refah Partisi teşkilatları, Bahadır’ı ıslıklayıp yuhalamaya başladı. Konuşmasını tamamlamaya çalışan Hakan Bahadır, salonda bulunanlara, “Dinleyeceksiniz. Saygı duymayı öğreneceksiniz” ifadeleriyle tepki gösterdi.

“ÇIKACAKSANIZ SİZ ÇIKIN”

Hakan Bahadır, Yeniden Refah Partisi’nin teşkilatına tepki gösterdi ve “Boş boş bağırmayın. Dinleyeceksiniz, saygılı olmayı öğreneceksiniz. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Burası Bahçelievler Belediyesi’nin yeri. Ben buradan çıkmam, çıkacaksanız siz çıkın” dedi.

Çıkan tartışmaya, Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan müdahale etti ve tarafları sakinleştirdi. Bunun üzerine Bahadır, mikrofonu tekrar eline aldı ve bir şiir okudu. Ardından, teşkilatın “Refah gelecek yüzler gülecek” sloganlarıyla salondan ayrıldı.