Yaptığı hata genç adamı canından etti. Sobaya tiner döktü meşale gibi yandı

Kaynak: İHA
Yaptığı hata genç adamı canından etti. Sobaya tiner döktü meşale gibi yandı
Bitlis’in Tatvan ilçesinde ısınmak için sobaya döktüğü tiner genç adamı canından etti.

Bitlis Tatvan'daki sanayi sitesindeki bir dükkana müşteri olarak giden Faruk Pavik, ısınmak için sobaya tiner döktü. Sobaya dökülen tinerin parlaması ile alevlerin içinde kalan genç adam dükkandaki vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Ağır yaralanan Pavik, Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezine kaldırılan Pavik hayatını kaybetti.
Olayın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Haberler
Müstehcen yayın yapan şüphelinin evine operasyon Yerel Haberler
Müstehcen yayın yapan şüphelinin evine operasyon
Otobüs biletlerine zam Tatil açıklandı böyle oldu Ekonomi
Otobüs biletlerine zam Tatil açıklandı böyle oldu
Son dakika... Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın çarptığı kişi hayatını kaybetti. Çamlı emniyette Spor
Son dakika... Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın çarptığı kişi hayatını kaybetti. Çamlı emniyette
Galatasaray uzatmada yıkıldı. Seri sona erdi Spor
Galatasaray uzatmada yıkıldı. Seri sona erdi
Ecel banyoda geldi! Gündem
Ecel banyoda geldi!
Bu köyde seçimlerin kaderi Almanya'da yaşayan gurbetçilerin elinde Gündem
Bu köyde seçimlerin kaderi Almanya'da yaşayan gurbetçilerin elinde