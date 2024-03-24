Yaptığı hata genç adamı canından etti. Sobaya tiner döktü meşale gibi yandı

Bitlis Tatvan'daki sanayi sitesindeki bir dükkana müşteri olarak giden Faruk Pavik, ısınmak için sobaya tiner döktü. Sobaya dökülen tinerin parlaması ile alevlerin içinde kalan genç adam dükkandaki vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Ağır yaralanan Pavik, Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezine kaldırılan Pavik hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.