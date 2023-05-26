Yaptığı otel yıkılan AKP’li üç ayda tahliye oldu. Otelde on beş sporcu hayatını kaybetmişti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde onbinlerce insanımız hayatını kaybetmişti. Depremlerden etkilenen illerin başında gelen Malatya geliyordu.

Malatya’da bir çok bina yıkılırken bunlardan bir tanesi de 7 katlı Kırçuval Otel’di. Enkaz yığını olan otelde, erkekler voleybol liginde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu enkaz altına kalarak vefat etmişti.

OTEL İŞLETMECİSİ AKP’Lİ ZAFER KIRÇUVAL TUTUKLANDI

Otelin enkazı altında kalarak vefat edenlerin yakınları, otel işletmecisi ve Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı olan Zafer Kırçuval hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kırçuval, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

3 AY SONRA SERBEST KALDI

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde dün görülen dava sonrasında mahkeme heyetinin aldığı karar hayal kırıklığına sebep oldu. Kırçuval Otel'in sahibi ve Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval hakkında “sabit ikametgah sahibi olması” “soruşturmanın geldiği aşama” “bu süreçten sonra delil karartmanın mümkün olmaması” gerekçeleriyle tahliye ve yargılamanın tutuksuz sürmesi kararı verdiği öğrenildi.