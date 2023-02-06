Malatya'da Kırçuval Otel çöktü. 15 sporcu enkaz altında

Malatya Battalgazi'deki Kırçuval Otel'in deprem nedeniyle yıkıldığı belirtildi.
TVF Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun Kırçuval Otel'in deprem sebebiyle yıkılmasıyla enkaz altında kaldıkları bildirildi.
Enkaz altında kalanların kurtarma çalışmaları sürüyor.
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