Deprem bölgelerinde inşa edilecek konutlar 'sabıkalı' şirketlere emanet. Yaptıkları yol ikiye ayrıldı. Pistler çöktü

Depremin üzerinden yaklaşık 3 ay geçti ama yaralar hala sarılamadı.

Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’ün haberine göre, AKP iktidarı, uzmanların deprem bölgelerinin yeniden inşasında acele edilmemesi uyarılarına kulak asmadı. Konut ihalelerinin sabıkalı şirketlere verildiği öne sürüldü.

İHALELER SABIKALI ŞİRKETLERE EMANET

Deprem bölgesi olan Hatay ve Malatya’da yapılacak olan konut ihaleleri yaptıkları yol ikiye ayrılan ve kayak pistleri çöken iki şirkete teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Malatya’da yapılmak istenen “800 Adet Deprem Konutu Yapım İşi” için 6 Nisan’da ihaleye çıktı.

AKP tarafından istediği ihaleyi, istediği firmaya vermek için kullanılan 21b Pazarlık usulüyle düzenlenen 2 milyar 458 milyon TL değerindeki ihaleyi Antaş Altyapı Anonim Şirketi, Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi ve Gökyol İnşaat ve Sanayii Anonim Şirketi adında üç farklı şirket aldı.

AFAD BİNASINI YAPMIŞTI

Projeyi alan şirketlerden Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Ankara’daki binasını yapmıştı. Bina, geçen yıl fırtınada zarar görmüş, dış cephesi sökülmüştü. Öte yandan şirket, depremler sırasında yarıklar oluşan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nu da inşa etti.

YAPTIKLARI PİST ÇÖKTÜ

Aynı şekilde bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) de 27 Nisan’da Hatay Antakya’da yapılmak istenen “1415 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için ihaleye çıktı. 2 milyar 835 milyon TL değerindeki projeyi ise kamuoyunun yakından tanıdığı Sarıdağlar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi’yle Egemen İnşaat ve Ticaret Anonim Şirket iş ortaklığı aldı.

AKP’LİNİN YAKIN ARKADAŞI

Sarıdağlar İnşaat daha önce Erzurum’da inşa ettiği kayak pistlerini iki defa çökmesi iddialarıyla gündeme gelmişti. Ayrıca şirketin sahibi Ahmet Sarıdağ ise Helal Turizm Sertifikası alan ilk otel olan Antalya’daki Adenya Otel’in de sahibi olarak biliniyor. Eski kalkınma bakanı AKP’li Cevdet Yılmaz’ın da çocukluk arkadaşı olarak bilinen Sarıdağ’ın Antalya’daki otelinde birçok bakan milletvekili de tatil yapıyor.

OYLAR ERDOĞAN'A GİTTİ

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 2018 seçiminde oyların yüzde 74.18'ini alan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 71.88'lik orana ulaştı. Erdoğan, 5 yıl önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde Hatay'dan yüzde 48.54'lük destek almıştı. Cumhurbaşkanına önceki gün deprem sonrası enkaz yığınına dönen kentten yüzde 48.03'lük oy geldi.

Adana'da 2018'de yüzde 46.33 oy alan Erdoğan, önceki gün yüzde 43.92'lik oy aldı.

ADIYAMAN: Yüzde 66.20

OSMANİYE: Yüzde 62.31

KİLİS: Yüzde 65.55

GAZİANTEP: Yüzde 59.76

ŞANLIURFA: Yüzde 62.01

DİYARBAKIR: Yüzde 26.48