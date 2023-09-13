Yara otu öksürüğe böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan öksürüğe iyi gelen yara otu dikkatlerden kaçmadı.

Yara otu; Balgam söktürür, öksürüğü keser.

ÖKSÜRÜK NEDİR?

Öksürük; boğaz ve üst solunum yollarını etkileyen enfeksiyonlar, mikroplar ve tahriş edici maddeleri vücuttan uzaklaştırmak için havanın akciğerlerden hızla dışarı atılması durumu olan ve vücudun verdiği doğal bir refleks olarak bilinir.

Vücudun kendini iyileştirmesi, onarması ve korumasına yardımcı olan öksürük, kişinin yaygın olarak yaşadığı sorunlardan biridir. Zaman zaman yaşanan öksürükler normal karşılanırken sürekli bir şekilde kişiyi zorlayan öksürüğün altında yatan nedenin belirlenmesi için doktora danışmak gerekir.

Eğer öksürük sırasında balgam adı verilen sıvı da geliyorsa buna “prodüktif öksürük” denir. 3 hafta ve daha uzun süren öksürükler kronik öksürük olarak kabul edilir ve bu durum bazen senelerce sürebilir. Akut öksürük enfeksiyonları ise sinüzit, farenjit, nezle, akciğerlere yabancı cisim kaçması gibi nedenlerle oluşur.

YARA OTU NASIL KULLANILIR?

Çıban tedavisinde kullanımı yaygındır.

Otun yaprağı dövülüp çıbanlar üzerine bağlanır ve her gün işlem yenilenirse, çıbanları olgunlaştırıp patlatır.

Sıcak suda yumuşatılmak suretiyle de çıbanlar üzerine uygulanabilir.

Çay şeklinde hazırlanarak idrar söktürücü olarak kullanılabilir.