Yaraları tedavi ediyor. Kabızlığı gideriyor. İşte o ot

Hatice Özen
Yaraları tedavi ediyor. Kabızlığı gideriyor. İşte o ot
Yaraları tedavi eden ve kabızlığı gideren orman sarmaşığı otu ortaya çıktı.

Günümüzde, insanlar sağlık problemleri için giderek daha fazla doğal çözümlere başvuruyorlar.

Yaraların iyileşmesine yardımcı olan ve kabızlığı önleyen orman sarmaşığı bitkisi keşfedildi.

Peki, orman sarmaşığı tam olarak nedir?

Sarmaşıkgiller ailesine ait olan bu bitki; uzun ömürlü, 50 metreye kadar uzayabilen, her daim yeşil yapraklara sahip, tırmanıcı bir türdür.

Yaprakları pürüzsüz ve dayanıklıdır. Üst kısımları koyu yeşilken, alt kısımları daha açık bir yeşil tonuna sahiptir.

Meyveleri koyu mora çalan bir renktedir ve “hederin” adında bir madde içerir. Bu madde zehirli olduğundan, evde ilaç yapımında kullanılmamalıdır.

Orman sarmaşığı bitkisinin faydaları…

Kabızlığı hafifletir.

Kusmayı tetikler ve adet kanamasını düzenler.

Dışsal olarak uygulandığında ise yaraların iyileşmesine katkıda bulunur.

Kabızlık, nedir?

Tıbbi terimle konstipasyon olarak bilinen kabızlık, dışkılama esnasında zorlanmaya ve bağırsak hareketlerinin azalmasına yol açan, haftada 3 kezden daha az bağırsak hareketiyle karakterize bir durumdur.

Kabızlığın belirtileri nelerdir?

Haftada 3’ten daha az dışkılama

Büyük, kuru ve sert dışkı

Dışkıyı çıkarmakta zorlanma ve ağrı

Karın ve mide ağrıları

Bağırsakların tam olarak boşalmadığı hissi

Şişkinlik ve buna bağlı iştahsızlık

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