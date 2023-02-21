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Bu fotoğraf dün gece çekildi... Yaralarını kendisi saran halk

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından dün akşam Hatay 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 6 kişi hayatını kaybettiği yüzlerce kişinin de yaralandığı depremde çekilen bir fotoğraf, bölge halkının yaşadığı dramı gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 18:25
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Yaralarını kendisi saran halkın fotoğrafı

Bu fotoğraf dün gece çekildi... Yaralarını kendisi saran halk
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6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde binlerce kişinin vefat ettiği Hatay’da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği açıklandı. Samandağ ilçesinde ise 6.4’lük depremden sadece 3 dakika sonra, Hatay’ın Samanda ilçesinde, 5,8’lik bir deprem daha meydana geldi. Meydana gelen depremler çok sayıda binanın yıkımına neden olurken, bölgede büyük panik yarattı.

HATAY'DAN YÜREK YAKAN FOTOĞRAF

Bölgede 6.4 büyüklüğündeki deprem sırasında çekilen bir fotoğraf, vatandaşların yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.

İki çocuklu bir ailenin birbirlerine sarıldığı fotoğraf yürek burktu.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI

6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler sonucunda 6 kişi hayatını kaybettiği yüzlerce kişinin de yaralandığı

Hatay’daki sahra hastanelerinin görevlerine devam ettiğini belirten Koca, Adana ve Dörtyol’da doluluk oranlarının düşük olduğu bilgisini verdi.

DEPREMLER BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Hatay merkezli depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Diyarbakır, Gaziantep, Adana ve Antalya’da hissedildi.

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