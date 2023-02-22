Bakan Soylu açıkladı: Hatay merkezli depremlerde 6 kişi yaşamını yitirdi, 18'i ağır 562 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunan

Soylu, Hatay merkezli depremlerde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18'i ağır, 562 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Soylu, "Fiilen evi yıkılan ve başka oturacak yeri olmayan, fiilen evi orta hasarlı olup oturabileceği evi olmayan, eğer yer kalırsa kiracılar. Burada 15 bin TL taşınma parası alınabilir. Şartlar da eskiden aynıydı. Kiracılara 2 bin TL kira desteği veriyoruz. Daha önce hiç böyle bir destek verilmedi." ifadelerini kullandı.

Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

“ACİL YIKILACAK BİNALARA KESİNLİKLE GİRİLMESİ YASAKTIR”

"Depremin meydana getirdiği enkazda arama-kurtarma çalışmaları yapılıyor. Ağır hasarlı binalar çıktı. Bu tespit çalışması devam ediyor. Vatandaşımıza bilgi vermek isteriz. Bu sonuçlar nihai sonuçlar değil. İtiraz edilebilir. Orta hasarlı bir binası olan vatandaşın itirazı üzerine binası tekrar incelenebilir. Evi az hasarlı olan bir vatandaşımız, tekrar değerlendirilmesini isterse ekipler tekrar oraya gidecektir. Bu iş sonuçlanana kadar herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Acil yıkılacak binalara kesinlikle girilmesi yasaktır. 'Benim orada eşyam var, 1 saat girim' gibi bir durum söz konusu değildir. Artçı deprem bize göstermiştir ki, deprem hareketliliği devam ediyor. Tüm kolluk birimlerimize talimat verdim. Kimse bu evlere giriş yapmayacak. Buradan bir eşya taşımaya yönelik bir süreç söz konusu değil, girilemez yasaktır.

Ağır hasarlı binalarımızda geçmişten gelen bir prosedür var. Ağır hasarlı binalara girmek de yasaktır. Bir binaya girilip girilmeyeceğine hocalarımız karar verir. Art arda gelen depremlerin ardından buraya kısa süreli binaya girilmesi de yasaktır. Ağır hasarlı binalara girmek de artık yasaktır. Peki ne yapılacaktır? Daha önceki uygularımızda olduğu gibi hem AFAD, hem de Aile bakanlığımız eşya yardımını yapacaktır. Bir çalışma yapılıyor. Biz her yılbaşında bu miktarları belirleriz ama burada farklı bir durum söz konusu. 'Bu şehirleri nereye kuracaksınız?' diye bir soru söz konusu. Çevre ve Şehircilik Bakanımız tüm illerimizi dolaşıyor. Dün Gaziantep'te 6 saatlik hocalarla her il teke tek değerlendirerek, ortaya bir çalışma ortaya koydular. Tüm valiliklerimize söyledik. O şehrin paydaşları bir araya gelinecek. Bunu 48-72 saat içerisinde yapılması noktasında salık verdik.

"KİRALARIN CİDDİ BİR ŞEKİLDE YÜKSELMESİ AYRI BİR İSTİSMAR"

Yine başka bir problem daha var. Taşımacılıkta fahiş fiyatlar gördük. Bunun hesabını devlet de sorar Allah da. Burada insanlar canını zor kurtardı. Bunun üzerinden bir istismar yapmak kötülüktür. Bu konuda OHAL'in çerçevesinde gerekli talimatları verdik. Fahiş veya vatandaşı sıkıştırıcı bir kusur görülürse gereği yerine getirilecek. İlgili sivil kuruluşlarının, ilgili ticaret odalarının da bu tespiti yapması gerekir. Bu ahlaki bir meseledir. İşini iyi yapanlara da haksızlıktır. Ben meslek odalarının yerinde olsam, bunları tek tek tespit eder ve bir daha üye olmamalarını sağlardım. Keşke şöyle bir kanunlarımız olsa da ömür boyu ticaretten men edilseler. Öteki dünya korkusu yok olmuş insanlar, bu konudan istifade etmeye çalışıyorlar. Kiraların ciddi bir şekilde yükselmesi ayrı bir istismar. O enkaz altında saatlerce, günlerce kalıp Allah'ın lütfuyla hayatta kalanların ahı tutar. Bu paranın hiçbir hayrını görmezseniz. Bu kirayı artıranlar vicdan sahibi değillerdir. Çünkü bu 1 yıl boyunca hep birlikte yükleneceğimiz bir süreçtir. Bu sadece bir kanun meselesi değildir, etik meselesidir.

"KİRACILARA 2 BİN TL KİRA DESTEĞİ VERİYORUZ. DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR DESTEK VERİLMEDİ"

Konteyner şehirle ilgili bir şartlar dizinimi vardır. Elbette ki bu şehirlerin sosyal donatıları vardır. Eğer köylerde ihtiyaç olursa, evi de yıkılmışsa ve başka yere de gitmiyorsa, evinin önüne konteyner getirdiğimiz oldu. Kimler istifade edebilir? Birincisi yıkık ev sahibi olanlar, ağır hasarlı ve acil yıkılacak ev sahibi olanlar konteynırdan yaralanabilirler. Bu geçmişte de böyleydi şimdi de böyle. Fiilen evi yıkılan ve başka oturacak yeri olmayan, fiilen evi orta hasarlı olup oturabileceği evi olmayan, eğer yer kalırsa kiracılar. Burada 15 bin TL taşınma parası alınabilir. Şartlar da eskiden aynıydı. Kiracılara 2 bin TL kira desteği veriyoruz. Daha önce hiç böyle bir destek verilmedi.

"BAŞKA BİR ÜLKE BU DEPREME YAKALANSAYDI, DEVLET VE MİLLETİ BU KADAR KENETLENEMEZDİ"

Kiracılara da kira desteği verilmesi konusunda adım atıldı.Biz sadece bir Deprem yaşamadık. Çünkü bu deprem bölgesine gelenler, bunun depremle dahi izah edilemeyeceğini söylüyorlar. İki büyük deprem ve dün akşam ki deprem alelade bir deprem değildir. Buradan siyaset çıkarmaya çalışanlar olacaktır. 'Acaba buradan bir siyasal çıkar elde edebilir miyiz?' diyenleri görüyoruz. Birileri eline kamera almışlar, birileri eline el feneri almış 'nerede eksik görsem de kamuoyuna paylaşsam' diye kovalıyorlar. Şunun altını çizerek söylüyorum, başka bir ülke bu depreme yakalansaydı, devlet ve milleti bu kadar kenetlenemezdi. Hollanda'nın 3 büyüklüğündeki bir alana devlet hemen müdahale etmiştir. Elbette eksik bulacaklardır. Onların belediyeleri AFAD'ın altındadır. Kimse vicdansızlık etmesin. 301 bin çadır dağıtıldı. Çadır sevkiyatımız devam ediyor. 2 ayın sonunda 100 bin konteyner şehirde yaşam başlayacaktır. Alımlar başlamıştır. Çalışmalar devam ediyor. Tüm kapasiteyle alan taranmaktadır.”