Yaralı dağ keçisini kaderine terk etmediler

Artvin'de yaşayan Emine ve Ali Rıza Büyükdağ çifti, köylerine doğru seyahat ederken Deriner 2 Tüneli çıkışında yol kenarında yaralı bir dağ keçisi buldu. Ali Rıza Büyükdağ, aracını durdurarak keçinin yanına gitti ve hayvanın ayağa kalkamadığını fark etti. Çift, yaralı dağ keçisini kurtarmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Emine Büyükdağ, ekipler gelene kadar keçinin başından bir an olsun ayrılmadı ve "Benim güzel kızım, anne kurban olsun sana" diyerek onu sakinleştirdi. DKMP ekipleri, olay yerine gelerek yaralı dağ keçisini tedavi altına aldı. Büyükdağ çiftinin bu duyarlı davranışı, çevredeki insanlar tarafından takdirle karşılandı.