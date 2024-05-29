Yaralı dağ keçisini kaderine terk etmediler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yaralı dağ keçisini kaderine terk etmediler

Artvin'de yaşayan Emine Büyükdağ, yol kenarında yaralı halde bulduğu dağ keçisini ekiplere teslim edene kadar başından ayrılmadı. Büyükdağ, keçiyi "Benim güzel kızım, anne kurban olsun sana" diyerek sakinleştirdi.

Artvin'de yaşayan Emine ve Ali Rıza Büyükdağ çifti, köylerine doğru seyahat ederken Deriner 2 Tüneli çıkışında yol kenarında yaralı bir dağ keçisi buldu. Ali Rıza Büyükdağ, aracını durdurarak keçinin yanına gitti ve hayvanın ayağa kalkamadığını fark etti. Çift, yaralı dağ keçisini kurtarmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Emine Büyükdağ, ekipler gelene kadar keçinin başından bir an olsun ayrılmadı ve "Benim güzel kızım, anne kurban olsun sana" diyerek onu sakinleştirdi. DKMP ekipleri, olay yerine gelerek yaralı dağ keçisini tedavi altına aldı. Büyükdağ çiftinin bu duyarlı davranışı, çevredeki insanlar tarafından takdirle karşılandı.

Son Haberler
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruluyor: Bakanlık bütçesinden 10 milyon lira aktarılacak Gündem
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruluyor: Bakanlık bütçesinden 10 milyon lira aktarılacak
Konutlarını turizm amaçlı kiralayanlar dikkat. Yönetmelik değişti, uymayanın izni iptal olacak Ekonomi
Konutlarını turizm amaçlı kiralayanlar dikkat. Yönetmelik değişti, uymayanın izni iptal olacak
Konferans Ligi Olympiakos'un. Ah İsmail Kartal ah! Spor
Konferans Ligi Olympiakos'un. Ah İsmail Kartal ah!
OpenAI resmen duyurdu: Artık ücretsiz olarak sunulacak Teknoloji
OpenAI resmen duyurdu: Artık ücretsiz olarak sunulacak
Süper Lig'in yıldızı Olympiakos'u şampiyon yaptı Spor
Süper Lig'in yıldızı Olympiakos'u şampiyon yaptı
Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarları arasında çatışma! Tesislerde yangın çıktı Spor
Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarları arasında çatışma! Tesislerde yangın çıktı
ABD'ye iki büklüm gittiler Almanya'ya sahayı dar ettiler. Harikasınız Altın Kızlar Spor
ABD'ye iki büklüm gittiler Almanya'ya sahayı dar ettiler. Harikasınız Altın Kızlar