Bodrum'da pes dedirten hırsızlar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan ilginç bir olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Çırkan Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak'ta, iki şahsın rahat tavırlarla bir ikametin bahçesine girip sırt çantasını çaldıkları anlar kaydedildi. Aynı sokakta, geçen hafta polis ile aranan bir kişi arasında kovalamaca yaşanmıştı. 23 Mayıs gecesi, aynı sokaktaki 3 katlı binanın boş olan 2'nci katında, aranan şahısların da bulunduğu kişilerin ev sahibinin bilgisi dışında yaşamaya başladığı ihbarını alan polis, binaya geldi. Polisin geldiğini fark eden bir kadın ve çeşitli suçlardan arandığı öğrenilen bir erkek şahıs, balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Yan binaların bahçelerine giren şüpheliler, koşarak uzaklaştı. Olayda bir kişi gözaltına alındı