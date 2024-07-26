Yaralı serçeyi kurtarmak için yola atladı kamyon çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yaralı serçeyi kurtarmak için yola atladı kamyon çarptı

Tunçeli'de yolda yaralı serçeye yardım etmek isteyen vatandaş kamyon çarpması sonucu yaralandı. O anlar anbean güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Tunceli’de yolun ortasında yaralı serçe gören Cihan Karaca isimli vatandaş araçtan inerek serçeyi kurtarmak isterken kamyon çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karaca’nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasını yansıdı.


Tunceli-Elazığ karayolu Aktuluk Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, arkadaşıyla karayolunda seyir halindeyken yolda yaralı serçe gören Cihan Karaca isimli vatandaş, aracı durdurarak serçeyi yoldan almak istedi. Karayoluna çıkan vatandaşa hareket halindeki kamyon çarptı.

Olayda Karaca yaralanırken sürücünün haber vermesi üzerine kaza yerine 112 ve polis ekipleri gönderildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilen Karaca’nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Kazanın ardından sürücü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

aw255015-03.jpg

aw255015-01.jpg

aw255015-02.jpg

İlgili Haberler
Merkez Bankası talimat verdi yeni tablo ortaya çıktı
Ölüm saniye saniye böyle geldi. Nepal'deki uçak kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı
Son Haberler
12 bin 580 dal makaron ve 15 kilo tütün ele geçirildi Gündem
12 bin 580 dal makaron ve 15 kilo tütün ele geçirildi
10 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı Gündem
10 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
Dehşet büyüklükte dolu yağdı. Yolda kalsanız ölme ihtimaliniz yüksekti Dünya
Dehşet büyüklükte dolu yağdı. Yolda kalsanız ölme ihtimaliniz yüksekti
Avrupa Birliği terör listesini güncelledi Dünya
Avrupa Birliği terör listesini güncelledi
Borsa günü yükselişle tamamladı Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı
İstanbul’da çatısı çöken bina boşaltıldı Gündem
İstanbul’da çatısı çöken bina boşaltıldı
Milli takım Karadağ'ı 3-0 yendi Spor
Milli takım Karadağ'ı 3-0 yendi