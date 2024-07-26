Yaralı serçeyi kurtarmak için yola atladı kamyon çarptı

Tunceli’de yolun ortasında yaralı serçe gören Cihan Karaca isimli vatandaş araçtan inerek serçeyi kurtarmak isterken kamyon çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karaca’nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasını yansıdı.



Tunceli-Elazığ karayolu Aktuluk Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, arkadaşıyla karayolunda seyir halindeyken yolda yaralı serçe gören Cihan Karaca isimli vatandaş, aracı durdurarak serçeyi yoldan almak istedi. Karayoluna çıkan vatandaşa hareket halindeki kamyon çarptı.

Olayda Karaca yaralanırken sürücünün haber vermesi üzerine kaza yerine 112 ve polis ekipleri gönderildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilen Karaca’nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kazanın ardından sürücü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.