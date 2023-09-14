Yaralı tavuğa pansuman yapıldı. Yıllar önce pansuman yapılmayan bu tavuğun günahı neydi?

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Ulus 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda kayda alındı. Nöbet tutan sağlık çalışanları, merkezden verilen adreslere giderek vatandaşlara sağlık konusunda yardımcı olurken, bu sefer anonsla değil kapıları çalınarak yardım istendi.

Dışarı çıkan sağlık çalışanları, karşı kapı komşuları Uğurcan Felamur’un elinde yaralı tavuğu görünce gözlerine inanamadı. Çitlerden atlarken ayağını tellere taktırarak yaralanan tavuk, sahibinin elinden alınarak ambulansta müdahale edildi.

Ayağına tentürdiyot sürülen tavuk, sargı bezi ile sarıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

AKILLARA TAVUĞUNU PANSUMAN YAPTIRMAK İÇİN HASTANEYE GETİREN ADAM GELDİ

Bundan 6 yıl önce Hatay’da bir vatandaş, yaralı olan tavuğunu Samandağ Devlet Hastanesine götürerek pansuman yaptırmak istedi.

Ancak hastanedeki sağlık personelleri “Burası insan hastanesi” diyerek tavuğa pansuman yapmamıştı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından “Bu tavuğun günahı neydi?” yorumları yapıldı.