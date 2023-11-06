'Yarbay Kürşat' yakayı ele verdi. Gazi ve şehit ailelerini kullanarak iş adamlarını dolandırdı

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin yayınına göre; İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 80 sayfalık gerekçeli karar geçen günlerde çıktı. Karara göre, kendilerini ‘Genelkurmay Askeri İstihbarat Elemanı’ olarak tanıtan bir şebekenin liderleri çok sayıda kişiden para aldı. Toplanan paralar çoğunlukla, şebekenin lideri olmakla suçlanan kişinin eşi, kardeşi ve yeğeninin hesaplarına gönderildi. Kendilerini istihbaratçı olarak tanıtan kişiler bazı iş insanlarından ise karşılaştıkları sorunları ‘çözme’ vaadiyle para aldı.

GALERİCİ ‘YARBAY KÜRŞAT’ DİYE TANITILDI

Dosyaya göre şebekenin liderliğini, oto alım satım işi yapan Veysel Küçük yaptı. Küçük kendisini ‘Yarbay Kürşat Şamil Tarakçı’ olarak tanıttı. 2017’de ordudan ayrılan ve ‘Yüzbaşı Turgut’ unvanını kullanmaya devam eden Turgut Gün de dosyanın bir diğeri sanığı konumundaydı. Özel bir elektrik şirketinde yönetici olarak çalışan ve kendisini ‘Binbaşı Soner’ olarak tanıtan C. G. ile, kendisini ‘Hakan Yüzbaşı’ olarak tanıtan Astsubay A. K. de 10 sanıklı listede yer aldı.

Eski asker Turgut Gün'e 'dolandırıcılıktan' ceza verildi.

BİLGİSAYAR VE DALGIÇ POMPASI ALDIRDI!

Çok sayıda kişi, dolandırıldıkları gerekçesi ile şikâyetçi oldu. Güngören’deki Asr-ı Saadet isimli restoranın ortaklarından Engin Aman (47), ‘Gazi eşine yardım’ açıklaması ile Veysel Küçük’ün eşi Ş. Küçük’e 5 bin TL gönderdi. Aman, yine Küçük’ün talebiyle 4 bin liraya bir dalgıç pompası, 11 bin liraya da bir bilgisayar alarak Küçük’e teslim etti. Aman, mahkeme ifadesinde şunları kaydetti:

“Bu kişi, dalgıç pompası ve bilgisayarı Güngören İlçe Emniyet Müdürü M. A. için istediğini söyledi.”

O MOBİLYALARI EVİNE GÖNDERTTİ!

Bir diğer şikâyetçi Suat Olgun (58) ise Veysel Küçük ile ‘Yarbay Kürşat’ olarak tanıştırıldığını söyledi. Olgun’un anlatımlarına göre bu kişi, ihtiyaçlı ailelere yardım diye toplam 18 bin lirayı, Veysel Küçük’ün kardeşi N. Küçük’ün hesabına göndertti. Yine Küçük, Olgun’a “Bir gazi kızına genç odası takımı lazım” diyerek bu kişiden, mobilya alınmasını istedi. Ancak Olgun’un aldığı mobilya takımı Küçük’ün Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi’ndeki evine göndertildi.

‘DOSYAYI ÇÖZERİZ’ DEYİP 100 BİN DOLAR ALDILAR

İş insanı Miktat Ekşi (57) ise şebekeye 50 bin dolar para kaptırdı. Ankara’da yaşayan Ş. G.’nin bir dosyası için yardım isteyen Ekşi, S. Y. isimli bir kişi aracılığı ile Veysel Küçük ve Turgut Gün ile tanıştı. S. Y., bu kişileri ‘Yarbay Kürşat’ ve ‘Yüzbaşı Turgut’ olarak tanıttı. Askeri istihbaratta görevli olduklarını söyleyen bu kişiler, Ekşi’nin arkadaşının soruşturma dosyası için 100 bin dolar talep etti. Ekşi’den 100 bin dolar alan bu kişiler ‘sorunu’ çözemeyince kriz çıktı. Bu kişiler hakkında dava açıldıktan sonra alınan 50 bin dolar iade edildi. Ekşi, kalan 50 bin doları ise alamadı.

Adı kullanılan Deniz Albay Kürşat Şamil Tarakçı dosyada şikayetçi olarak yer aldı.

30 BİN DOLARLIK PIRLANTA YÜZÜĞÜ DE ALDILAR

Kocaeli Kartepe’de otel inşa eden Baki Tezcan da bu kişilere yüklü miktarda para kaptıran bir diğer isim oldu. Otelin yanındaki kamu arazilerinin kiralanması işi için Küçük ve ekibinden yardım isteyen Tezcan, ilk olarak 150 bin liralık ödeme yaptı. Tezcan bir süre sonra 30 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğü de Küçük’e verdi. Yüzük alma anı fiziki takibe giren Küçük “Kimseden yüzük almadım. O an sanatsal bir resim alıyordum” dedi. Bu kişilerin yanı sıra iş insanı Ayhan Yıldızeli, Hakan Kürklü ve Fahri Aksoy da şebekeye belli miktarlarda para kaptıran isimler arasında yer aldı.

İş insanı Baki Tezcan'dan 900 bin liralık bir pırlanta da alındı.

‘İŞİN ESAS SORUMLUSUNA DAVA AÇILMADI’

Savunması alınan Veysel Küçük kimseyi dolandırmadığını söyledi. Küçük “Bu işlerden asıl sorumlu S. Y. Ancak bu kişi sanık yapılmadı” dedi.

Küçük, topladığı paraları S. Y.’ye verdiğini öne sürdü. Halktv.com.tr’nin telefonla ulaştığı S. Y. ise Küçük’ü tanımadığını iddia etti. Çok sayıda şikayetçi ise kendilerini Küçük ile tanıştıran kişinin S. Y. olduğu yönünde ifade verdi. Sanık Turgut Gün ise, ordudan yüzbaşı olarak emekli olduğunu kimseyi dolandırmadığını söyledi.

Şirket çalışanı C. G.'nin kendisini 'Binbaşı Soner' olarak tanıttığı iddia edildi.

‘YARBAY KÜRŞAT’A 25 YIL HAPİS!

Mahkeme 10 sanığa da ‘örgüt’ suçlamasından beraat verdi. Bu kişiler arasında Veysel Küçük’ün eşi, kardeşi ve yeğeni de yer aldı. Küçük’e ise ‘dolandırıcılık’ suçundan 25 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Bu kişiye 1 milyon liraya yakın da adli para cezası verildi. Turgut Gün’e ise 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Öte yandan Küçük’ün daha önceki bir dosyadan da 6 yıl ceza aldığı belirlendi.