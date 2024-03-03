Yardım konvoyundaki sivilleri katleden İsrail'den kan donduran açıklama: Kalabalık yüzünden öldüler

İsrail ordusunun açıkladığına göre, insani yardım dağıtılırken Gazzeli sivillerin ölümü kalabalık nedeniyle gerçekleşti. İsrail tarafından bir askeri sözcü, ölümlerin büyük bir kısmının İsrail askerilerinin saldırılarından kaynaklanmadığını ve kurbanların birçoğunun İsrail askerlerinin saldırıya uğradığı çatışmada ezildiğini iddia etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, gerçekleşen saldırılar sırasında toplamda 280 kişinin yaralandığını iletirken hayatta kalanlardan biri BBC'ye insanların çoğunun kamyonlar tarafından ezildiğini söyledi.

İsrail, bu bilgiyi reddederken, Filistinlilere “yağmacı” diyerek birliklerine yaklaşan Filistinlilere bireysel ateş açıldığını öne sürdü. Çoğu insanın kitlesel olarak paniğe kapıldığını ve kamyonların altında ezilerek öldürüldüğünü söyledi ve ölümlerin İsrail askerlerinin kurşunlarıyla olmadığını iddia etti.

Yaşanan saldırı, uluslararası bir tepkiye neden olurken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bağımsız bir soruşturma yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler’in açıkladığına göre, 7 Ekim tarihinde Hamas’ın saldırılarıyla başlayan savaştan bu yana 30 binden fazla insan öldürüldü.