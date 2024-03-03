Yardım konvoyundaki sivilleri katleden İsrail'den kan donduran açıklama: Kalabalık yüzünden öldüler

Kaynak: Der Spiegel
Yardım konvoyundaki sivilleri katleden İsrail'den kan donduran açıklama: Kalabalık yüzünden öldüler
Geçtiğimiz günlerde, İsrail’in yardım alabilmek için bekleyen Gazzeli sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırı tüm dünya kamuoyunun tepkisini çekti. İsrailli yetkililerin verdiği bilgiler Filistinlilerin söyledikleriyle çelişirken İsrail tarafından skandal bir açıklama geldi.

İsrail ordusunun açıkladığına göre, insani yardım dağıtılırken Gazzeli sivillerin ölümü kalabalık nedeniyle gerçekleşti. İsrail tarafından bir askeri sözcü, ölümlerin büyük bir kısmının İsrail askerilerinin saldırılarından kaynaklanmadığını ve kurbanların birçoğunun İsrail askerlerinin saldırıya uğradığı çatışmada ezildiğini iddia etti.

israilin-yardim-bekleyen-gazzelilere-saldirisinda-112-sivil-oldu-abd-bmgk-tepkisine-engel-oldu-k48qvmzb-1024x576.jpgFilistin Sağlık Bakanlığı, gerçekleşen saldırılar sırasında toplamda 280 kişinin yaralandığını iletirken hayatta kalanlardan biri BBC'ye insanların çoğunun kamyonlar tarafından ezildiğini söyledi.

İsrail, bu bilgiyi reddederken, Filistinlilere “yağmacı” diyerek birliklerine yaklaşan Filistinlilere bireysel ateş açıldığını öne sürdü. Çoğu insanın kitlesel olarak paniğe kapıldığını ve kamyonların altında ezilerek öldürüldüğünü söyledi ve ölümlerin İsrail askerlerinin kurşunlarıyla olmadığını iddia etti.

26bcc994-b618-42c0-b806-b1bb2bf0fbc7-w960-r1-778-fpx50-65-fpy49-99-1.webpYaşanan saldırı, uluslararası bir tepkiye neden olurken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bağımsız bir soruşturma yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler’in açıkladığına göre, 7 Ekim tarihinde Hamas’ın saldırılarıyla başlayan savaştan bu yana 30 binden fazla insan öldürüldü.

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