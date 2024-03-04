Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı ’Türkiye’nin yeri 2 sıra birden değişti’

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Global Firepower isimli kurum tarafından gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda 2024 yılının en güçlü hava kuvvetleri ordusu listesi oluşturuldu.

Global Firepower tarafından hazırlanan listede, 2024 yılı dünyanın en güçlü 145 hava kuvvetleri ordusunun listesi güncellendi. Yeni yılın başında gerçekleştirilen bu araştırma sonucunda, her ulusal güç için toplam hava hizmeti gücü belirlendi.

Böylelikle dünyadaki hava kuvvetlerinde güç sıralaması da değişmiş oldu ve Türkiye'nin 2024 yılındaki hava filosu askeri güç konumu belli oldu. İşte Global Firepower tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri konumu;

1- ABD

2-RUSYA

3-ÇİN

4-HİNDİSTAN

5-GÜNEY KORE

6-JAPONYA

7-PAKİSTAN

8-MISIR

9-TÜRKİYE

ABD'de merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırmaya neticesinde, Türk Hava Kuvvetleri 2023 yılında 11. sırada yer alırken, 2024 yılı itibarıyla 2 sıra birden yükselerek 9. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

10-FRANSA