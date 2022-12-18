Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yargı dizisi Kanal D ekranlarında izleyiciyle Pazar akşamları buluşuyor. İstikrarlı giden Yargı dizisinde dün akşam 47. bölüm ekranlara geldi. Dizi tutkunları Yargı’nın yeni bölüm fragmanlarının yayınlanıp yayınlanmadığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı da bu hafta neler oldu?

Kanal D ekranlarında Pazar akşamları izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde dün akşam 47. Bölüm yayınlandı. Hafta 48. Bölüm yayınlanacak yargı dizisinin yeni bölüm fragmanları merak ediliyor. Peki, Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YARGI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yargı dizisinin 48. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yargı'nın yeni bölümünden yayınlanan ikinci fragmanda; Ceylin’in (Pınar Deniz) gözyaşları içinde Ilgaz'la (Kaan Urgancıoğlu) yüzleşmesi izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor. Ilgaz’ın “Değiştini sanmıştım” cümlesinin ardından Ceylin, ailesi yüzünden içine düştüğü çaresizliği anlatıyor: Ben değiştim. Yemin ederim değişmek için çabalıyorum ama fırsat vermiyorlar bana, hayat izin vermiyor resmen.

Ceylin, gözyaşları içinde "Ilgaz yemin ederim söylemek istedim, saklamak istemedim. Ben arada kaldım, yemin ederim mecbur kaldım" diyor.

Çınar’dan (Arda Anarat) Parla’nın ( Zeynep Atılgan) pasaportunu alan Ceylin’in ne yapacağı merakla beklenirken, yeni bölüme dair heyecan şimdiden artıyor.