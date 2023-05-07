Yargı sezon finali ne zaman? Bu akşam Yargı var mı?

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisi sezon finalinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin 63. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yargı sezon finali ne zaman? Bu akşam Yargı var mı?