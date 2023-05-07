Kanal D ekranlarında Ay Yapım imzasını taşıyan Yargı dizisinin sezon finali fragmanı yayınlandı. Yargı 63. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki, Yargı sezon finali ne zaman? Bu akşam Yargı var mı?
Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.
YARGI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Yargı dizisinin 63. bölümü sezon finaliyle 7 Mayıs Pazar yani bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.