Yargı yeni bölüm ne zaman? Yargı 73. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin 73. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman? Yargı 73. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KAYNAK: Haber Merkezi
Yargı yeni bölüm ne zaman? Yargı 73. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında Ay Yapım imzasını taşıyan Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yargı 73. bölümüyle Pazar günü izleyiciyle buluşacak. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman? Yargı 73. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yargı dizisinin 73. bölümü 26 Kasım Pazar günü yani bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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YARGI KONUSU NEDİR?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcı, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

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