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  • Yargı’nın 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Yargı’nın 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin 57. Bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yargı’nın yeni bölümü ne zaman? Yargı’nın 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 14:40
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Yargı’nın 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Yargı’nın 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?
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Kanal D ekranlarında Ay Yapım imzasını taşıyan Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yargı 57. bölümüyle Pazar günü izleyiciyle buluşacak. Peki, Yargı’nın 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

YARGI 57. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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