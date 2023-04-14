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  • Yargı’nın 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Yargı’nın 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin 61. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yargı’nın yeni bölümü ne zaman? Yargı’nın 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 17:10
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Yargı’nın 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Yargı’nın 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?
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Kanal D ekranlarında Ay Yapım imzasını taşıyan Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yargı 61. bölümüyle Pazar günü izleyiciyle buluşacak. Peki, Yargı’nın 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

YARGI 61. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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