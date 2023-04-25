Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı. O halini görenler şoke oldu

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz’in yıllar önce oynadığı klibi izleyenler ünlü oyuncuyu tanımakta güçlük çekti.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı. O halini görenler şoke oldu

Yargı dizisinde Ceylin karakteriyle büyük ilgi gören oyuncu Pınar Deniz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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Vatanım Sensin, Beyaz Yalan, Bir Deli Rüzgar ve Aşk 101 gibi pek çok yapımda rol alan ünlü ismin yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı.

Geçmiş yıllarına ait çalışmaları merak edilen Pınar Deniz'in, henüz ünlü olmadan önce Murat Dalkılıç'ın Yani şarkısının klibinde rol aldığını duyanlar inanamadı.

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Klipteki görüntüleriyle oldukça şaşırtan Deniz'in eski halini görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı.


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